"Війна може тривати досить довго": генерал армії України назвав найбільш песимістичний сценарій розвитку подій

Генерал армії України Микола Маломуж вважає, що за найбільш песимістичним сценарієм подій війна може тривати довго.

Водночас Маломуж впевнений, що такий розвиток війни в Україні є малоймовірним. Оскільки така перспектива затягування війни - згубна для України – і в економічному, і в сенсі безпеки.

Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду.

Втім, цей сценарій може стати реальністю, якщо західні партнери постачатимуть озброєння "поштучно, а не сотнями, як нам потрібно сьогодні".

"Якщо зброї не буде в достатній кількості, війна може тривати досить довго, тому що цей графік постачань може бути розтягнутий на пів року та більше", - пояснив він.

"У такому разі ми зможемо реалізувати наступальну операцію на півдні, а потім і на сході, де надзвичайно потужне російське угруповання. Росія завоює донецький регіон і намагатиметься просунутися на Харків, десь зупиниться, і це буде зона протистояння, яка матиме перемінні успіхи. А далі відбудеться заморожування конфлікту", - розповів Маломуж.

Він наголосив, що українське командування не планує затягувати бойові дії в Україні.

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"Адже заморожування конфлікту на певних рубежах означатиме затягування війни на тривалий період, як колись на Донбасі на вісім років. Буде якась лінія розмежування, якісь домовленості про перемир'я. Довго вестимемо переговори, а потім якось повертатимемо захоплені території у процесі нових переговорів, гарантій, тиску... Це – шлях у нікуди.

Це найбільш песимістичний сценарій, який може лягти тягарем на плечі України. Адже це вже будуть не частини Донецької та Луганської областей, окуповані Росією, а величезні території, які будуть підривати і стратегічний, і економічний, і технологічний, і решту інших форматів відновлення. Адже ніхто з потужних інвесторів не піде на активне відновлення України, доки не закінчиться війна. Умовний план Маршалла не буде задіяний. Я говорив з керівниками потужних корпорацій США, Канади, Європи, Арабських Еміратів, Саудівської Аравії та інших країн – вони готові допомагати, 1 трлн 500 млрд доларів вкласти у відновлення України, але лише за умови, що запанує мир, і ми відкинемо ворога і створимо умови для функціонування бізнесу та реалізації всіх проэктів, які готові фінансувати ЄС, Світовий банк", - додав він.

Генерал армії підкреслив, на сьогодні Україна має змусити західних партнерів дотримуватися стратегії, яка принесе перемогу Україні та розвиток подій за оптимістичним сценарієм.

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