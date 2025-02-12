Війна може тривати і протягом 2025-2026 років: військовий експерт ошелешив прогнозом

Владислав Селезньов закликав українців налаштовуватися, що війна з РФ може тривати протягом 2025-2026 років.

У Мережі точаться розмови, що внаслідок ймовірних переговорів між РФ та США війна в Україні може заморозитися.

Чи є можливість, що Росія зупиняється і бойові дії припиняються вже найближчим часом, розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Буквально днями я побачив в Інтернеті дослідження деяких букмекерських контор, які стверджують, що вірогідність того, що війна між Росією та Україною завершиться протягом наступних 100 діб, становить 32%. Не надто багато, зважаючи на обнадійливі заяви очільника Сполучених Штатів", – каже експерт.

Селезньов заявив, що залишається ще більшим скептиком щодо такого варіанту розвитку подій. "Буквально сьогодні я почув заяву двох заступників міністра закордонних справ РФ, які заявляють, що Росія готова виходити на переговори з Україною за умови, якщо Київ виконає низку "домашніх завдань", – зазначає Селезньов.

Серед цих "завдань":

Демілітаризація та так звана "денацифікація";

Звільнення території Курщини;

Відмова від НАТО.

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Крім того, Путін та його поплічники вимагають, щоб Україна вивела війська з 4-х областей, які відповідно до нової редакції російської конституції, "введені" до складу РФ. Йдеться про Луганщину, Донеччину, Херсонську та Запорізьку області.

Експерт певен, що український уряд ніколи на такі ультимативні умови не піде. А отже, нема чого сподіватися, що Путін буде готовий піти на якісь інші умови чи поступки.

"Тому я думаю, що війна і далі буде продовжуватися. Керівник ЦПД Коваленко заявив, що війна може продовжуватися і протягом 2026 року. Я думаю, в цій заяві є раціональне зерно, і не варто розраховувати, що війна закінчиться протягом трьох місяців. А от те, що вона буде тривати протягом всього 2025 року і наступного років – на це нам треба налаштовуватися", – підсумував військовий експерт.

Раніше президент Зеленський розповів, чи може Трамп змусити Путіна йти до миру.

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