Війна може тривати місяці: Фейгін прогнозує, коли закінчаться бойові дії в Україні та що на них може вплинути

Війна може тривати місяці: Фейгін прогнозує, коли закінчаться бойові дії в Україні та що на них може вплинути

Війна в Україні може розтягнутися на місяці.

На це можуть вплинути одразу декілька факторів, серед яких: військові потужності РФ та готовність Європи “тиснути” на Росію економічно.

Про це повідомив громадський діяч, юрист Марк Фейгін.

За його словами, питання того, коли закінчиться війна в Україні залежить від “спротиву Росії.

“Бо там ленд-лізу немає, і надія тільки на власне виробництво. Останнє, м’яко кажучи, буксує, бо немає складових, їх відмовився постачати навіть Китай. Я б розраховував на місяці, але не на роки. В Росії закінчаться ресурси, ракети, авіоніка для літаків, двигуни для танків. До речі, двигуни для ракет виробляли в Україні, про це мало хто знає”, - наголосив Марк Фейгін.

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Він також додав, що на РФ потрібно продовжувати економічно тиснути Європі. Бо вже сама РФ на порозі війни.

“Якщо почнуться проблеми всередині й нічим буде платити зарплату – спалахне в країні. Війна – це дуже дорого. Їм буде складно, треба будувати СПГ-термінали тощо. Багато чого прийдеться зробити, це правда. Та без цього не можна досягти кінцевого результату, бо якщо ембарго на нафту й газ введуть, то Росію стрімко наздожене крах”, - підкреслив громадський діяч.

Нагадаємо, що російські військові намагалися повністю захопити Рубіжне та Попасну.

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