Війна може тривати рік: як розгортатимуться події в Україні у наступні 6 місяців

Війна Росії проти України не закінчиться 2022 року, а може тривати принаймні рік, Проте на сьогодні війна фактично зайшла в глухий кут, її інтенсивність зменшується.

Минуло пів року війни, але ні Україна, ні Росія не готові припиняти бойові дії, попри втрати, яких зазнали.

Про це пише The Guardian у своїй статті з п’ятьма прогнозами на наступні шість місяців війни.

Війна може тривати рік

У матеріалі видання йдеться, що Україна хоче повернути під свій контроль окуповані території, а Росія – надалізавдавати шкоди не тільки своєму противнику, а й, опосередковано, Заходу. Водночас Кремль вважає, що зима зіграє йому на руку.

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Між сторонами не було жодних перемовин після появи доказів масових вбивств у Бучі, Ірпені та інших територіях Київщини, що були під російською окупацією.

"Але рух на передовій після падіння Лисичанська наприкінці червня був мінімальним. Обидві сторони борються за ініціативи і дедалі більше здаються виснаженими в боях", – йдеться в матеріалі.

Україна не має засобів ефективної звичайної контратаки. Проте рейди партизанів є оптимістичним методомприскорити поразку Росії.

Україна хотіла б деокупувати Херсон. Проте анонімний представник адміністрації визнав, що "у нас недостатньо можливостей, щоб відтіснити їх". Україна змінили свою стратегію на завдавання далекобійних ракетних ударів і зухвалі рейди спецназу на російські бази в глибокому тилу.

Мета полягала в тому, щоби "створити хаос всередині російських сил", як сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Хоча це і знизить ефективність російських військ, проте малоймовірно, що зрештою окупанти впадуть самі по собі і добровільно здадуть Херсон, як це сподівалися деякі українські чиновники.

РФ ще хоче пробити собі шлях вперед. Проте її увага може бути зосереджена на утриманні своїх здобутків та анексії території України.

У статті йдеться, що у Росії немає нового плану наступу. Лише – масованими ударами артилерії руйнувати міста і прокладати собі шлях уперед. До таких дій російська армія вдається тому, що це ефективно, і частково – щоб звести до мінімуму втрати.

Війська загарбників застосовують цю стратегію навколо Бахмута на Донбасі. Проте прогрес повільний, і частково це тому, що Росії довелося передислокувати частину сил для зміцнення Херсона.

"Кремль, можливо, не домігся того, на що сподівався на початку війни, але зараз Росія володіє великими ділянками української території на сході і півдні, і активно говорить про проведення "референдумів" про анексію. З наближенням більш прохолодної погоди він, ймовірно, зосередиться на зміцненні того, що у неї є", – йдеться в публікації.

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Автори статті зауважили, що зима є дуже важливою у стратегічному розумінні для обох сторін. Україна стурбована гуманітарними проблемами, газового опалення вже немає у Донецькій області та інших прифронтових районах. Представник гуманітарної організації ппрогнозує, що взимку буде нова хвиля міграції. Можливо, кордон з Польщею перетнуть до двох мільйонів осіб.

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"Росіяни розглядають зиму як можливість. Україна побоюється, що Росія націлиться на її енергосистему, загостривши проблему опалення, і може просто відключити величезну Запорізьку атомну електростанцію. Москва також хоче продовжити страждання Заходу щодо вартості енергоносіїв і має всі підстави посилювати тиск", – йдеться у матеріалі.

Проте весна може бути часом для нового наступу – і РФ, і Україна захочуть поповнити запаси і підготуватися до того, що може стати ще одним сезоном війни.

Захід має вирішити – хоче, аби Україна перемогла чи просто трималася.

Також заходу треба зіставити гуманітарну допомогу з величезною потребою.

"Україна зазнала б поразки без західної військової допомоги. Але досі Захід не надав достатньо артилерії або іншої зброї, такої як винищувачі, які дозволили б Києву відкинути загарбників. Політики говорять про необхідність відтиснення Росії до довоєнних кордонів, але не надають для цього достатньої кількості техніки", – зауважили автори публікації.

Водночас зростає гуманітарна потреба України. Так, не вистачає грошей на реконструкцію. Тож залишаються зруйнованими багато будинків на північний схід і північний захід від Києва. А зневірені мешканці живуть у гаражах або тимчасових будівлях.

Внутрішньо переміщеним особам часто доводиться жити у школах або дитсадках, тимчасовому житлі, де їмважко залишатися протягом тривалого періоду.

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Через війну дефіцит бюджету України складає 5 млрд дол. на місяць, а допомога і реконструкція обійдуться у багато разів дорожче.

Нагадаємо, очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що у війні вже розпочався переламний момент.

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