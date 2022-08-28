"Війна може тривати роками": Бербок попередила, що Україні й наступного літа може знадобитися нова зброя

Україні і наступного літа можуть знадобитися нові важкі озброєння від країн-партнерів для захисту своєї території від російських загарбників.

ФРН у разі потреби готова роками підтримувати Україну в боротьбі проти російського вторгнення, в тому числі - постачанням важкої зброї.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag.

"Звичайно, я би хотіла, щоби війна якнайшвидше закінчилася, але, на жаль, ми повинні виходити з того, що Україні й наступного літа можуть знадобитися нові важкі озброєння від її друзів", - сказала Бербок, яку цитує berliner-zeitung.de.

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Вона зазначила, що Україна захищає свободу в Європі. А тому країни Європи повинні підтримувати її фінансовими та військовими коштами.

"Для мене очевидно: Україна захищає і нашу свободу, наш мирний порядок, і ми підтримуємо її фінансовими та військовими коштами. Доти, доки це необхідно. Крапка", - наголосила міністерка.

Бербок попередила, що світ повинен "пристосуватися до того, що ця війна може тривати роками". Адже російський уряд, на жаль, "не залишив своєї одержимості підкорення України та її народу". Однак "оманя президента Росії про те, що він забере Україну в найкоротші терміни", не спрацювала.

"Ми зробимо все, щоб це ніколи не стало реальністю", - додала вона.

Нагадаємо, Франція та Німеччина виступають проти заборони видавання віз росіянам.

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