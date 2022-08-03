"Війна може тривати ще довгі роки": Юрій Бутусов розповів про ситуацію на фронті та запаси Росії

Російська армія не зупиниться після захоплення Донбасу, її можна лише розбити. Потрібно готувати армію, економіку та країну до багаторічної наземної війни, вважає журнаілст.

Український журналіст Юрій Бутусов вважає, що війна Росії проти України не закінчиться найближчим часом. На його думку, вона може тривати ще довгі роки.

Коли ж закінчиться війна та що для цього потрібно зробити, чи зупиниться Росія після захоплення Донбасу, чому зброї, яку надають нам країни НАТО, не вистачає та чи переможе Україна – на ці питання він дав відповіді на своїй сторінці у фейсбуці.

1. Коли закінчиться війна?

Війна не закінчиться найближчим часом, ні до кінця осені, ні до кінця зими, усі прогнозисти які розповідають про терміни просто намагаються заволодіти увагою публіки. Війна тривала 8 років, і може тривати ще довгі роки.

2. Від чого залежить закінчення війни?

Закінчення війни залежить виключно від здатності української армії завдавати російській армії таких втрат, які вона не здатна відновити.

3. Чи зупиниться Росія якщо захопить Донбас?

Ні. Росія зосередила війська на Донбасі для створення максимальної переваги, оскільки у російської армії не вистачає сил. Російська армія зупиниться тільки там, де вона буде розбита - як була розбита під Київом, Харковом та Миколаївом.

4. Чи закінчуються у Росії ракети, снаряди та бомби?

Росія витрачає багато, але вони готувались. Тому Росія зберігає, та значний час буде зберігати перевагу у бойовій техніці та боєприпасах, її запаси боєприпасів та техніки поповнювались останні роки, працює воєнна промисловість.

5. Чому НАТО дає нам так мало зброї?

Насправді, країни НАТО дають нам дуже багато зброї, але Україна не створила власних запасів зброї і розгорнула велику армію, тому усе, що дає НАТО з коліс йде на фронт і цього постійно не вистачає. Якщо подивитись на повідомлення у ЗМІ, НАТО надало за 5 місяців понад 450 танків, 18 РСЗВ калібру 227 мм та тисячі керованих та некерованих ракет, понад 250 гармат 155 мм, включно з новітніми САУ, понад 500 тисяч снарядів 155 мм, включно з високоточними самонавідними снарядами, десятки гармат радянських калібрів 152 та 122 мм, сотні тисяч снарядів 152 мм, 122 мм, тисячі реактивних снарядів 122, 220, 300 мм, десятки мінометів 120, 82 мм, десятки тисяч мін до них, майже 100 тисяч ручних гранатометів, понад 2000 ракет переносних зенітно-ракетних комплексів, понад 8000 ракет протитанкових ракетних комплексів, зенітно-ракетні комплекси, протикорабельний ракетний комплекс "Гарпун", десятки радарів, сотні зенітних ракет до ЗРК, сотні авіаційних ракет, 10 гелікоптерів і велику кількість інших видів озброєння. Нам передали основних озброєнь та боєприпасів набагато більше, ніж у нас було запасів до війни.

5. Чому НАТО не передає нам більшість своєї зброї?

Країни НАТО не можуть надати нам усі свої запаси зброї, через те, що у них: а) є свої плани оборони; б) вони не мали самі великих запасів для великої наземної війни, натівська доктрина покладається на систему панування у повітрі та на морі; в) Росія, Китай, Іран створюють нові військові загрози у світі, і країни НАТО мають забезпечувати резерви, які теж збільшуються.

6. Коли запрацює ленд-ліз та НАТО дасть стільки зброї скільки потрібно?

Країни НАТО зараз різко збільшують потужності виробництва зброї, але це не можна зробити дуже швидко. Щоб розгорнути масштабне виробництво озброєння НАТО потрібно мінімум рік, по деяких видах - два роки.

7. Чи може виграти Україна війну у Росії?

Так, стратегічно ми виграємо у війні з Росією, політично та інформаційно на нашій стороні країни, які виробляють понад 50% ВВП світу. Але Росія (2% ВВП світу) зберігає військову перевагу, і війна дається нам дуже високою ціною - десятками тисяч життів. Ми зупинили великий російський наступ, але ми поки що не можемо розгромити російські ударні угруповання та знищити російську артилерію. Росія володіє тактичною ініціативою на більшості ділянок фронту.

8. Яка головна перевага України у війні?

Якість людей. Тому і головне наше завдання війни - зберігати та якісно застосовувати людей. Щоб не виснажувати людей до останнього. Щоб покращувати постійно знання та оснащення. Щоб на той момент, коли зброя НАТО піде на фронт більш масово, у нас були досвідчені та злагоджені війська.

9. Що треба робити державі?

Потрібно готувати армію, економіку та країну до багаторічної наземної війни. Для цього потрібна мобілізація усієї країни, чітка оборонна доктрина, документи планування, зміни у якості комплектування, підготовки резервів, застосування військ, зміни у якості забезпечення та організації логістики. Кількість вирішує не все - перевагу створює якість, і саме якісні та системні зміни мають ключове значення.

10. Чи можемо ми звільнити окуповані території?

Інших варіантів закінченні війни нема - поки ми не звільнимо окуповану Україну, війна буде продовжуватись. Росія не хоче миру, вона вимагає капітуляції та фактичного знищення України. Тому наш порятунок - це тільки перемога.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Ждановв інтерв’ю ТСН.ua заявив, що Росія хоче зімітувати масований наступ на півдні України, щоб максимально налякати ЗСУ, а потім примусити Київ сісти за стіл переговорів.

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