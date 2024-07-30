Війна може тривати 10 років: Світан назвав умови для швидшого завершення

Завершення бойових дій в Україні можливе лише після розвалу Росії, і цей процес може тривати від 5 до 10 років. Однак за низки умов цей процес можна пришвидшити.

Таку думку військовий експерт Роман Світан висловив у інтерв'ю Oboz.ua.

За словами Світана, якщо вважати кінцем війни завершення бойових дій, то це можливо лише після розвалу Росії.

"Допоки існуватиме Російська Федерація як "імперія", бойові дії не закінчаться. Бо просто не буде механізму їх закінчити. "Імперія" має розширюватися, і вони намагатимуться розширитися, а ми відновлюватимемо свою територіальну цілісність, відновлюватимемо свої кордони, суверенітет. Це процес років на 5-7 як мінімум або років на 10, не менше", – оцінив військовий експерт.

Як пришвидшити перемогу України?

Водночас він поділився думками, як прискорити цей процес та зменшити українські втрати. Світан наголосив, що повинен бути серйозний санкційний тиск на Росію, а дипломатичний тиск – "ні про що".

"А для цього Російську Федерацію потрібно визнати терористичною організацією або державою-спонсором тероризму. Визнати Міністерство оборони РФ терористичною організацією. Так само, як свого часу ПВК "Вагнер", яка була частиною Міноборони Росії, була визнана терористичною організацією", – розповів експерт.

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За його словами, українським військам треба передати новітні військові технології та надати можливість максимально використовувати усю зброю, що передається, без обмежень щодо дальності і цілей.

"Третє – це економічна підтримка нашого населення. Це дуже важливо. Чому? Бо в перші пів року воює армія. Вона приймає на себе удар будь-якої зовнішньої агресії. А ось наступні роки воює вже суспільство, воює народ. Тому суспільство має бути єдиним, консолідованим під певне завдання. І це коштує досить серйозних грошей. Тому економічна підтримка наших партнерів є дуже важливою", – пояснив Світан.

Третім компонентом швидшого завершення війни він назвав професійність ЗСУ.

"Дуже важливо, щоб армія була мотивована і профпридатна, без аматорського складника або, не дай боже, примусового. Для цього потрібно створювати кадрову армію – не призовну, не мобілізовану, а саме – кадрову", – вважає експерт.

Він переконаний, що "синергія цих дій призведе до нашої перемоги, причому швидкої перемоги".

До слова, на думку журналіста та політичного аналітика Віталія Портникова, Україна може зараз укласти мир із Росією, якщо вона капітулює, але потім все одно повинна готуватися до нападу з боку ворога. За словами Портникова, існують два сценарії завершення війни – південно-корейський і в'єтнамський.

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