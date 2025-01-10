"Війна може закінчитись хоч завтра": генерал Годжес здивував заявою

За словами американського генерала, Путін може сказати "досить" і припинити війну за один день, але просто зараз цього не станеться.

Війна Росії проти України може бути закінчена наступного дня після того, як кремлівський диктатор усвідомить, що йому не вдасться ані перемогти, ані змусити Україну погодитись на невигідні умови миру.

Таку думку висловив військовий аналітик, екскомандувач Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес в інтерв'ю "24 Каналу"

Він наголосив, що буквально завтра цього, звісно, не станеться. Поки що війна триватиме, адже Путіну начхати на втрати. Втім ще до кінця року він може зіткнутись з великими проблемами й замислитись про припинення бойових дій.

За словами Годжеса, зараз, імовірно, кремлівський диктатор вважає, що адміністрація Трампа настільки бажає закінчити війну, що погодиться на домовленість, невигідну Україні.

"Поки він не зрозуміє, що такого не буде, думаю, він продовжуватиме війну, бо втрати на полі бою для нього нічого не значать", – зазначив генерал.

На його думку, якщо економіка Росія падатиме й далі, то у другій половині 2025 Путін нарешті відчує тиск зсередини, який йому не вдасться ігнорувати.

"Війна закінчиться хоч завтра, якщо Путін скаже: "Я більше не можу цього терпіти, я не можу перемогти, ми занадто багато втратили, економіка в жахливому стані, моєму народу це набридло, і ми йдемо звідси". Він не збирається цього робити, звичайно. Але війна може закінчитися в той день, коли Путін скаже: "Гаразд, все закінчиться", – пояснив Бен Годжес.

Тоді, вважає Годжес, Кремль змінить свої наративи, а окупаційні війська почнуть відходити зі своїх позицій. Він додав, що війна – це не тільки власне бойові дії, а ще й "випробування волі та логістики". І сторони збройного конфлікту продовжують битись доти, доки одна з них не скаже "досить".

Нагадаємо, Годжес оцінив, що переламає перебіг війни в Україні. На його думку, зброя не є вирішальною.

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