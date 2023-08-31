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Війна може закінчитись і 2023 року - Зеленський назвав умови

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Війна може закінчитись і 2023 року - Зеленський назвав умови

Президент України Володимир Зеленський / Фото: ТСН.ua

Зеленський пояснив, що впливатиме на закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна Росії проти України може закінчитись і 2023 року, проте за певних умов. 

Про це він сказав  у інтерв’ю португальському телеканалу RTP

Президент України вважає, що закінчення війни в 2023 році залежить від успіхів ЗСУ на фронті. 

"Війна може завершитись і цього року. Все залежить від кількох компонентів. Якщо в нас буде просування на полі бою, ми тиснутимемо на них і повністю зламаємо їхній моральний дух, то ми можемо і не уявляти до кінця, що станеться. Приклад Херсона показав, як вони виводили 40 тисяч людей. Вони бігли швидко, стрімко, кидали техніку", – сказав президент.

Він наголосив, що після таких подій світ повинен бути на боці України та підтримати "формулу миру". Водночас Зеленський пояснив, що є ряд чинників, які впливатимуть на ситуацію на фронті. Через це зазначив, що війна може закінчитись і 2024 року. 

"Це може бути і наступного року: уповільнення процесів на фронті, блекаути в Україні. Кожні такі речі вбивають можливості політичного врегулювання війни. Тому що знову наближається зима, Росія може чинити так, і такі кроки можуть змінити положення повністю. Тоді Росія постійно буде у процесі отримання різних відповідей від України», – заявив президент.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи балотуватиметься на другий термін, якщо вибори будуть під час війни

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
3032
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