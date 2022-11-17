Війна може закінчитись раніше, ніж ми військовим шляхом будемо все звільняти – Подоляк

Подоляк припустив, що війна в Україні може закінчитись автоматично з втратою окупантами якогось великого міста, наприклад Луганська, який перебував під окупацією вісім років.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що війна може закінчитися раніше, ніж ЗСУ все звільнять воєнним шляхом.

Про це радник ОП сказав у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Зокрема, Подоляк прокоментував заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерала Марка Міллі про невисоку ймовірність саме військової перемоги України у війні, яка визначається як вигнання росіян з усієї території, включно з Кримом.

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"Я нагадаю просто 24 лютого, коли говорили, що ймовірність того, що Україна вистоїть, дорівнює 0%. Сьогодні закінчились дев’ять місяців цієї війни і Україна знаходиться в фазі контрнаступу, ефективного просування по деокупації своєї території. Тому мені видається, що це просто такий дискусійний майданчик, де можна казати – малоймовірно, велика ймовірність тієї чи іншої події. Але події – це конкретні дії на лінії фронту і це конкретне постачання військових спроможностей", – розповів радник голови президентського офісу.

Він наголосив, що Україна в будь-якому разі ефективно просуватиметься на фронті і прокоментував, чи можлива повністю воєнна перемога держав у війні.

"Чи можлива повністю стовідсоткова військова перемога? Можливо, буде виглядати трішки інакше. Наприклад, ми просунемося в Луганській чи Донецькій області, чи впаде велике місто, яке вісім років було окуповане РФ, наприклад, Луганськ, після цього почнуться незворотні процеси – і в політичних елітах РФ, і в суспільстві. І таким чином війна може закінчитись раніше, ніж ми військовим шляхом будемо все звільняти. Тому що буде звільнено воно по факту того, що Росія програла війну", – пояснив Подоляк.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський відверто сказав, що не знає, коли закінчиться війна в країні, проте зазначив, що "розтягувати ми не зацікавлені".

Дещо раніше президент назвав визвольну операцію ЗСУ в Херсоні переламним моментом у війні.

За оцінками екскомандувача військами США в Європі, генерал-лейтенанта Бена Годжеса, вже до кінця 2022 року ЗСУ можуть звільнити захоплені Росією після 24 лютого території, а до літа 2023 року – деокупувати Крим.

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