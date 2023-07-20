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Війна може закінчитися до кінця 2023 року: Фейгін назвав, що для цього потрібно

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Війна може закінчитися до кінця 2023 року: Фейгін назвав, що для цього потрібно

Фейгін розповів, скільки ще триватиме війна в Україні / Фото: скриншот з відео

На його думку, до кінця 2023 року можуть розпочатися переговори і закінчитися активна фаза бойових дій.

Росія не має ресурсів і резервів, щоб вести війну в Україні в такій інтенсивності протягом кількох років.

Таку думку висловив російський журналіст та правозахисник Марк Фейгін.

"Немає такого резерву, немає такого ресурсу, як мінімум у Москви, та й у сторін інших, щоб вести цю війну роки в такій інтенсивності. Не в змозі винести її ритму жодна зі сторін та української теж важко. Тому я не вважаю, що війна в принципі на роки затягнеться, тому що ресурс буде набагато раніше вичерпаний", – каже експерт.

На його думку, до кінця 2023 року можуть розпочатися переговори і закінчитися активна фаза бойових дій. Фейгін не виключає, що ситуація на фронті стане схожою на те, що було з 2014 року на лінії розмежування на Донбасі.

"Головний аргумент — це те, що в Америці наступного року будуть вибори. Байден, прямо скажемо, не в ідеальному стані. Для того, щоб йому залишитися на наступні 4 роки, йому потрібно продемонструвати неймовірний результат. Він його може продемонструвати у перемозі в Україні і продати це своєму американському суспільству", – підсумував правозахисник.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повне відео з Марком Фегіним: ФЕЙГІН: війна закінчиться до кінця 2023 року

Раніше ТСН.ua зібрав думки українських та західних політиків та військових, чи закінчиться війна цього року.

Американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер вважає, що війна в Україні може ніколи не закінчитися.

Також відомий журналіст The Washington Post Девід Ігнатіус в ексклюзивному інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН розповів, як закінчиться війна в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
2496
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