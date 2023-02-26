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"Війна може закінчитися хоч завтра": експерт розповів, що пришвидшить перемогу України

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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1252
Час на прочитання
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"Війна може закінчитися хоч завтра": експерт розповів, що пришвидшить перемогу України

Фото: Associated Press

ЗСУ зможуть вийти на кордони 1991 року, якщо захід надаватиме військову допомогу.

Військовий оглядач Давид Шарп заявив, що війна проти України може закінчитись "хоч завтра", якщо в Росії зміниться влада. 

Про це він сказав в етері "Апостроф TV". 

Давид Шарп розповів, що є два сценарії закінчення війни. Перший - це перемога на полі бою та вихід ЗСУ на кордони 1991 року. Це можна реалізувати, якщо Захід і надалі надаватиме Україні військову допомогу та збільшить її обсяги. Другий - це зміна влади в Росії. 

"Якщо в Москві зміниться влада, то війна може закінчитися завтра без жодного виходу до кордонів. З іншого боку, навіть за важких поразок російської армії, якщо Путін залишиться при владі, він може упиратися і продовжувати війну, адже це для нього виживання. Для повної абсолютної перемоги на полі бою зараз далеко. Потрібно дивитися правді у вічі, але потенціал безумовно є", - пояснив Давид Шарп.

Війна Росії проти України 

Росія ще 2014 року окупувала український Крим та частини Донецької і Луганської областей. Проте РФ і цього було мало, а тому 24 лютого 2022 року диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спеціальної військової операції з демілітаризації та денацифікації України". Того ж дня російська окупаційна армія ракетами обстріляла Україну та рушила на нашу державу зі сходу, півдня та півночі. 

В Україні від 24 лютого запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. Наразі наші захисники звільнили від окупантів північні області та провели успішні контрнаступи на Харківському та Херсонському напрямках. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1252
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