Війна може закінчитися найближчим часом - Подоляк озвучив сценарій

В Росії, на думку радника голови ОП, можуть розпочатися психологічно незворотні процеси. Вони можуть бути викликані панічними настроями, страхом та внутрішніми конфліктами.

Внутрішня нестабільність в Росії може призвести до закінчення війни проти України найближчим часом.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Бабель".

Оптимістичний сценарій

"У Росії можуть початися психологічно незворотні процеси. Вони можуть бути викликані панічними настроями, жахом та внутрішніми конфліктами. “Тобто війна, здавалося б, може бути затяжною. Але вона може закінчитись найближчим часом. Внаслідок внутрішнього розриву у самій російській федерації. Ось і все”, – вважає Подоляк.

Чому сьогодні всі говорять про затяжну війну

У Росії - дуже великі запаси зброї, тому війна може бути на виснаження ресурсів тієї чи іншої країни.

У Росії величезна кількість ресурсів і для її населення не важливий рівень життя, вони можуть тривалий час триматися на підніжному кормі, що є неприйнятним для українців.

Нагадаємо, за даними Генштабу, в акваторіях Чорного та Азовського морів перебувають п'ять носіїв ракет російських окупантів. Ці кораблі готові до ракетних ударів по території України.

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