"Війна може закінчитися за два тижні": Піонтковський розповів, що для цього потрібно

Російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський розповів, що якщо партнери України дадуть ЗСУ зброю, яку озвучив Залужний, то війна може закінчитись вже за два тижні.

Про це пише "Апостроф".

"Залужний чітко сказав, який набір озброєнь йому потрібен, щоб війна закінчилася, грубо кажучи, за два тижні. Він сказав, що йому потрібно для звільнення Мелітополя, а взяття цього міста розрізає російське угруповання на півдні та обрушує фронт. У нашому випадку передбачати тривалість війни дуже просто – це визначається масштабом американської військової допомоги. І це вирішує одна літня і не дуже рішуча людина, яка сидить у овальному кабінеті Білого дому", - пояснив Піонтковський.

Заява Залужного про озброєння для ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний впевнений, що може перемогти російського ворога. Але для цього потрібні ресурси.

"Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але двома бригадами я не зможу. Я отримую те, що отримую, але це менше, ніж те, що мені потрібно", - сказав він.

Також Залужний переконаний, що Росія може повторно піти у наступ, зокрема і на Київ.

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