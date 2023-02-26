Війна може затягнутися на десятиліття: Путін готує населення до тривалого конфлікту - представник Бундесверу

Війна, яку розв'язала Росія, може затягнутися на десятиліття. Російський диктатор Путін готує своє населення до тривалого конфлікту із Заходом та продовжує спроби дестабілізувати Європу.

Таку думку висловив голова Союзу військовослужбовців Бундесверу Андре Вюстнер в інтерв'ю Bild.

За його словами, очікування, що війна закінчиться у 2023 році є наївними і слід готуватися до десятиліття протистояння.

"Було би наївно вважати, що війна закінчиться цього року. Поки Путін не відступить від своїх військових цілей. Він продовжить спроби дестабілізувати Європу. Усередині країни він готує населення Росії до довгострокового системного конфлікту із Заходом. Ми переживаємо десятиліття війни у Європі. НАТО та Німеччина мають стратегічно об'єднатися у протидії десятилітю загроз", – зазначив Вюстнер.

Він вважає, що Німеччина має нарощувати військову допомогу армії України та посилювати власні сили оборони.

"Ми маємо продовжувати підтримувати Україну і водночас швидше озброювати сам Бундесвер. Тільки так ми разом із НАТО можемо забезпечити надійне стримування. Стримування запобігає війні. Хто не стримує, той запрошує", – зазначив очільник Союзу військовослужбовців Бундесверу.

Вюстер визнав, що вирішальну роль у підтримці України відіграють США. Адже саме на них упродовж останніх років трималася система оборони Європи.

"Без США Україна давно б програла війну. Упродовж останніх років європейці втратили надто багато військового потенціалу, просто покладаючись на США. З одним президентом Джо Байденом трансатлантичний альянс тримається, але я турбуюсь про те, що буде після його президентства. Тепер усі європейці мають виконати своє домашнє завдання та збільшити свій внесок у архітектуру європейської безпеки", – наголосив він.

Водночас Президент Чехії Петер Павел допускає ймовірність того, що війна в Україні може і не закінчитися цього року, тому Європі важливо забезпечити Київ необхідною підтримкою у тривалій перспективі.

Тим часом, Президент Росії Володимир Путін хвилюється, що якщо РФ розвалиться, то росіяни "як народ" можуть зникнути.

Читайте також: