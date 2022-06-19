Війна може затягнутися на роки: Столтенберг пояснив, що потрібно Україні для звільнення Донбасу від росіян

Війна може затягнутися на роки: Столтенберг пояснив, що потрібно Україні для звільнення Донбасу від росіян

ЗСУ зможуть звільнити захоплений російськими окупантами Донбас.

Звільнити український Донбас, частину якого тимчасово захопили путінські війська, вдасться за наявності у ЗСУ західної зброї.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Bild.

Генсек НАТО відзначив мужність, із якою українці захищаються від російських окупантів, а також визнав, що світ має бути готовим до того, що розв'язана Кремлем війна проти України може затягнутися на роки.

"Хоча бої на Донбасі ведуться Росією з наростаючою жорстокістю, українські солдати чинять мужній опір. З більш сучасним озброєнням зростає ймовірність того, що Україна знову зможе витіснити путінські війська з Донбасу", - заявив він.

Також Столтенберг запевнив, що НАТО продовжить підтримувати оборонні зусилля України, однак не ставатиме частиною конфлікту.

"Ми допомагаємо країні, але солдатів НАТО в Україну посилати не будемо. Ми зміцнили власну оборону, направивши 40 тисяч військовослужбовців під командування НАТО. Ми охороняємо територію Альянсу на суші, на морі та в повітрі. Це чіткий сигнал Москві, щоб не було непорозуміння з приводу нашої готовності", - зазначив він.

Крім того, на його думку, не варто боятися путінських ядерних бомб. На сьогодні Захід не бачить вищого рівня готовності в ядерних силах РФ.

"Проте брязкання ядерною зброєю з боку Росії є небезпечним і безвідповідальним. Путін повинен знати, що ядерну війну не можна виграти і ніколи не можна вести. Наш чіткий сигнал Росії: НАТО захищає всі держави-члени", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, союзники готові захищати кожен дюйм території НАТО.

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