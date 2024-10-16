Війна може завершитися наступного року, якщо план реалізують, — Зеленський

Дуже багато, що потрібно зробити, але на це усі ресурси.

Президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді представив план, як закінчити війну, яку розв'язала Росія, та надав пропозиції.

Про це він розповів у Верховній Раді.

"Війна може завершитись наступного року, якщо план реалізують", − заявив гарант.

Зеленський представив п’ять основних аспектів "Плану перемоги"

Геополітика: Запрошення України до НАТО розглядається як підтвердження рішучості партнерів і їхнього бачення України в системі європейської безпеки, що також включає неминучість євроінтеграції.

Ведення війни: Передбачається продовження військових операцій на території Росії, зняття обмежень на удари по її території, спільне з партнерами збиття ворожої авіації, активніше використання дронів і ракет, а також доступ до розвідданих.

Неядерний пакт стримування: Розміщення комплексу засобів, які забезпечать захист від Росії та обмежать її можливості.

Економіка: Підвищення стратегічно-економічного потенціалу України і посилення економічних санкцій проти Росії.

Безпека: Досвід українських військових буде використано для зміцнення оборони НАТО і Європи після закінчення війни.

Додатки до другого, третього та четвертого пунктів наразі презентовані лише партнерам.

Зеленський про стратегічні ресурси України та можливості економічного зростання

У своєму «плані перемоги» президент України Володимир Зеленський підкреслив, що країна має стратегічні ресурси вартістю трильйони доларів, зокрема уран, титан, літій та графіт. Він закликав до спільного захисту цих ресурсів та використання їх для економічного зростання.

Зеленський зазначив, що ці ресурси можуть або зміцнити Росію, або посилити Україну разом із Заходом. Він акцентував увагу на важливості виробництва електроенергії та продовольства, стверджуючи, що захоплення цих ресурсів є однією з основних цілей російського вторгнення.

«Це наша можливість для економічного зростання, зміцнення Європейського Союзу задля економічної та безпекової автономії. Це також шанс для США та партнерів з G7 працювати з Україною, яка може забезпечити прибуток від інвестицій», - заявив він.

Зеленський додав, що до цього пункту є таємне доповнення, яке вже передали партнерам. Україна пропонує США та Європі укласти угоду про «спільну охорону цих ресурсів, загальне інвестування та спільне використання економічного потенціалу».

Нагадаємо, війна в Україні почалася 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала широкомасштабне військове вторгнення. Причинами агресії стали політичні, економічні та безпекові інтереси Росії, а також прагнення Кремля зупинити європейську інтеграцію України. Це вторгнення стало продовженням конфлікту, що розпочався в 2014 році з анексії Криму та війни на Донбасі.

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