Війна на Близькому Сході: Залужний попередив про загрозу глобального конфлікту

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний порівняв сучасну війну в Україні та конфлікти на Близькому Сході з подіями XX століття. Він наголосив, що вони мають спільні причини та можуть призвести до масштабнішої глобальної війни

Про це він написав в статті «Тільки мертві побачать кінець війни» для NV.ua.

Залужний вважає, що війна в центрі Європи, яка триває вже понад десятиліття, довгий час сприймалася світом через історичну закономірність та спробу стримати експансію Росії. Водночас нинішнє загострення на Близькому Сході, за його оцінкою, стало найінтенсивнішим конфліктом у регіоні у XXI столітті за масштабами ударів і кількістю залучених держав.

За словами Залужного, обидві війни об’єднує відсутність політичної волі ухвалювати глобальні рішення.

«Чи є якийсь зв’язок між цими двома наймасштабнішими конфліктами 21 століття у Європі та на Близькому Сході? Чи є якась спільна риса, що призвела і далі буде призводити до численних жертв, імовірно, не тільки в цьому регіоні? Як на мене, так. Все це стало можливим саме через відсутність волі, відповідальності та сміливості ухвалити будь-яке глобальне рішення. Або все ж таки немає кому його ухвалити», — зазначив генерал.

Окремо він звернув увагу на роль міжнародних майданчиків. Залужний зауважив, що такі форуми, як Мюнхенська конференція з безпеки та Всесвітній економічний форум у Давосі, дедалі більше виконують функцію публічних дискусій.

«Було зрозуміло і очевидно, що якщо російсько-українську війну не вдасться зупинити саме глобальним рішенням, ми станемо свідками і учасниками нового великого протистояння. Це вже було в історії. Неспроможність або небажання вчасно ухвалювати рішення і сподівання на фарт або мудрість когось завжди несе ризик поступового масштабування конфліктів», — додав посол України у Великій Британії.

Він наголосив, що саме війна в Україні на глобальному рівні призвела до ширших наслідків — зокрема до поступової руйнації міжнародного права як у правовому, так і у практичному вимірі. Порушення балансу в одному регіоні, за його словами, «приносить бажання і необхідність зруйнувати баланс в іншому місці».

Залужний попередив, що така тенденція може призвести або до глобальної війни, або до ситуації, коли численні локальні конфлікти занапругою та наслідками наблизяться до рівня Третьої світової.

У своїй статті він також звернувся до історичних прикладів. Зокрема, Залужний наголосив, що кожна війна має два ключові наслідки: безпосередній результат у вигляді перемоги чи поразки та довгостроковий ефект, який може стати передумовою нових конфліктів. Як приклад він навів наслідки Першої світової війни, зокрема умови Версальського договору 1919 року, які спричинили економічну кризу в Німеччині та зростання націоналістичних настроїв, що врешті призвело до Другої світової війни.

«Ось чому Росія, яка програла Холодну війну і змушена була погодитися із незалежністю своїх колишніх володінь, намагається взяти реванш за допомогою грубої сили, повернути собі домінувальну роль у Європі та зберегти впливи в інших регіонах світу, зокрема на Близькому Сході», — зазначив ексголовком.

Залужний також підкреслив роль політичних лідерів у завершенні воєн. Він згадав історичних постатей, які несли відповідальність за повоєнний мир і формували глобальні рішення, що дозволяли уникнути нових конфліктів на певний час.

«Саме завдяки таким людям (як Рузвельт та Черчилль — Ред.) та їхнім знанням розвинутим країнам вдалося уникнути зовнішньої агресії та не допустити громадянської війни, через кризи повоєнного часу, на досить тривалий термін», — йдеться в статті генерала.

Він наголосив, що для України пріоритетом має бути досягнення миру, який гарантуватиме безпеку майбутніх поколінь.

«Тому Україні потрібен не час для підготовки і проведення виборів, а здобутий у війні мир, який забезпечить майбутнє нашим дітям. Як, наприклад, здобували його наші діди під час Другої світової — своєю кров’ю. Саме така кров є виправданою», — додав генерал.

