Війна на Чорному морі: капітан ВМС звернув увагу на недоліки в діях російського флоту

Окупанти не можуть залучати свій флот для ефективного виконання завдань, які б сприяли розвитку подій на фронті на їхню користь.

Російський військовий флот не має переваги на морі в контексті оперативного та оперативно-стратегічного планування, а знищення ВМС ЗСУ у перші дні війни є тільки російським міфом.

Про це заявив начальник кафедри Військово-морських сил Національного університету оборони України капітан 1 рангу Степан Якимʼяк під час круглого столу в Military Media Center.

За його словами, українські ВМС були успішно виведені з-під удару та розосереджені, тож у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ практично не було жодних втрат з української сторони як по кораблях, так і по інших силах та засобах.

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“ВМФ РФ справді переважає ВМС ЗС України в загальній кількості озброєння і особового складу. Але він не має переваги на морі в контексті оперативного та оперативно-стратегічного планування. Противник не створив умов, за яких на даний час він може ефективно виконувати завдання, які б сприяли розвитку подій в цілому на фронті між Україною та РФ”, — наголосив Степан Якимʼяк.

Нагадаємо, раніше військовий оглядач Андрій Цаплієнко висловив думку, що удар по російському десантному судні "Оленегорський горняк" біля Новоросійська може вплинути на перебіг війни.

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