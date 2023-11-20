Війна на лівобережжі Дніпра: як діють ЗСУ і що роблять окупанти

У діях ворога поки що не видно ознак формування наступальних угруповань.

Ситуація на фронті на півдні України 20 листопада залишається напруженою. ЗСУ надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра.

Про це повідомили в ОК "Південь".

Бойові дії на півдні України

"Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається напруженою. В діях противника ознак формування наступальних угруповань не виявлено", – вказано в заяві.

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Українські війська надалі утримують свої позиції на лівобережжі Дніпра, а також проводять контрбатарейну боротьбу, завдають вогневих уражень по позиціях і по тилах російських окупантів.

Щодо ситуації в морі, то там потужний шторм, тож усі кораблі російського флоту заховані по пунктах базування.

Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань. Через погану погоду ускладнене дорозвідування результатів бойової роботи, однак є підтвердження про знищення шести ворожих бійців, польового пункту боєпостачання та пункту управління БПЛА.

Обстріли на півдні України

Протягом доби російські загарбники обстріляли дев’ять населених пунктів, зокрема Херсон, Білозерка, Микільське, Очаків та Солончаки.

Шестеро мирних жителів отримали поранення, із них одна дитина. Ворожими обстрілами пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, близько 30 приватних будинків, два гаражі, чотири будівлі приватних підприємств, газогін та лінії електропередачі.

Війська РФ скинули з безпілотника чотири осколкові боєприпаси по населеному пункту Антонівка. Жертв серед населення немає.

Нагадаємо, українські морпіхи знищили декілька вантажівок ворога на трасі Олешки – Нова Каховка, які мали забезпечити окупантів боєкомплектом. Одне з завдань ЗСУ на лівому березі Дніпра – порушення логістичних шляхів росіян. Зараз тривають важкі бої за Кринки.

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