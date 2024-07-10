Війна на виснаження: скільки років Росія здатна вести інтенсивні бойові дії – Defense Express

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що Росія ще декілька років може проводити інтенсивні бойові дії – потрібно налаштовуватися на довготривалу війну на виснаження ворога.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"РФ має живу силу і боєприпаси, аби проводити інтенсивні бойові дії, як зараз, ще впродовж 2-3 років. Тобто особового складу, мотивованого за гроші та боєприпасів у ворога вистачить. Мова йде про проведення інтенсивних дій, які є сьогодні. Наразі лінія фронту 940 кілометрів, 10 ділянок, 3 найбільш активні. Думаю, що Росія матиме можливість 2 роки тиснути в такому форматі", - зазначив Згурець.

На його думку, Україні потрібно знайти ефективну протидію ворогу, яка ґрунтується на використанні далекобійних систем.

"Питання в тому, щоб ми знайшли ефективну протидію, яка ґрунтується на використанні далекобійних систем, збільшення використання артилерії й зміни тактичних підходів, які ми зараз використовуємо для контрнаступальних дій, які часом є вразливими для нашої піхоти. Тобто налаштовуємося на довготривалу війну на виснаження. Рішення, які зараз ухвалюються на саміті НАТО, частково, нам в цьому допоможуть", - зазначив Сергій Згурець.

Нагадаємо, лідер республіканців заявив, що через повільну допомогу Україні війна триватиме довше.

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