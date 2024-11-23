Жодна з країн Заходу не має достатньої кількості ракет, щоб збивати російські КАБи - Залужний

Ракети для Patriot дорогі і виготовляти їх у великих кількостях складно.

Під час війни на виснаження, яку веде Росія проти України, військова допомога країн Заходу може виявитися недостатньою.

На цьому наголосив під час свого спілкування із журналістами “УП” посол України у Великій Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний.

Як приклад він навів можливості Заходу підтримувати Україну у протидії російським КАБам, якими держава-агресорка безперестанно атакує позиції Сил оборони та українські міста.

“У жовтні і вересні передній край [оборони] отримав приблизно 4,5 тисячі керованих авіаційних бомб... Чи є сьогодні в європейській країні або в тій же самій Британії хоча б 5 тисяч ракет до систем Patriot, щоби збити керовані авіаційні бомби? Я щось сумніваюся”, - зауважив Залужний.

За його словами, ці ракети дорогі і виготовляти їх у великих кількостях складно.

Водночас Залужний зауважив, що КАБ має вагу бойової частини 500 кілограм, а вага бойової частини ракети "Іскандер" – 480 кілограм.

“Тому по цій військовій складовій можна сказати, що, мабуть, вони [країни Заходу] не готові”, - підсумував генерал.

Нагадаємо, посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що коли РФ залучила до участі в бойових діях проти України військових КНДР, фактично розпочалася Третя світова війна.

Залужний прокоментував мирний план України: допомоги партнерів недостатньо

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