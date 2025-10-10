Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Російсько-українська війна досягла небезпечного етапу й може перерости у повномасштабне знищення.

Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На думку аналітика, нинішня ситуація свідчить про перехід бойових дій у вирішальну фазу.

Реклама

«Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли війна зайшла в дуже небезпечну фазу. Ми звикли до того, що триває війна на виснаження, втім це не була тотальна війна. Нині складається враження, що ця війна перебуває у фінальній стадії, і ось-ось одна зі сторін має надламатись», — зазначив Горбач в етері.

За його словами, Україна завдає потужних ударів по нафтопереробній інфраструктурі Росії, а натомість російські війська відповідають атаками по цивільних об’єктах.

«Оскільки Україна завдає дошкульних ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі, то росіяни продовжують нищити цивільну й енергетичну інфраструктуру, перебуваючи на межі тотальної війни. Вони б’ють по цивільних поїздах і автобусах — фактично по громадянах. Це небезпечна межа, коли знищується все й усі підряд», — наголосив експерт.

Горбач підкреслив, що Україна не має іншого виходу, окрім як продовжувати оборонятися та завдавати ударів по ворожих об’єктах, які підтримують військові можливості Росії.

Реклама

«Україні потрібно витримати це. В нас просто немає іншого вибору, як оборонятись від російської агресії. Також ми маємо відповідати росіянам дзеркально — звісно, не по цивільних об’єктах, а по тих, які дозволяють РФ продовжувати цю війну», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що журналіст і публіцист Віталій Портников заявив, що найближчими роками характер російсько-української війни може змінитися — бойові дії на фронті поступово стабілізуються, натомість посиляться удари по тилу.

Ми раніше інформували, що російська армія просунулася поблизу населених пунктів трьох областей України — Донецької, Дніпропетровської та Запорізької.