“Війна не має перерви на обід”: в ОП зробили гучну заяву про цілодобову роботу ТЦК

Кабмін дозволив територіальним центрам комплектування та соцпідтримки (ТЦК) працювати цілодобово, щоб позбутися розриву з подіями на фронті.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

“Потрібно точно розуміти, яка кількість людей необхідна... щоб вона пройшла відповідне тренування, відповідну психологічну підготовку для того, щоб можна було забезпечити процеси ротації. А це питання не одного дня, не одного тижня... Коли ти береш людей, відповідно формуєш певні тренувальні бази, насичуєш їх людьми і таким чином це буде займати проміжок часу місяць, два, три... І це все треба інакше вибудовувати”, — зазначив Подоляк.

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“На мій погляд, Кабінет міністрів іде назустріч ТЦК, що треба вибудовувати роботу не так, щоб ми працювали з 9-ї до 6-ї... Війна не має перерви на обід, певного таймінгу... Тому для того, щоби позбутися цього “тут працюють певний час, а на фронті — постійно знаходяться 24 на 7”... Щоби цього розриву не було і була правильно побудована логістика підготовки людей, які підуть на ротацію, доукомплектації, для цього потрібно, щоб ТЦК працювали інакше”, — впевнений він.

За словами Подоляка, це стосується і кадрових змін, які відбувалися і відбуваються в ТЦК, і регламентної роботи, і регламенту таймінгу роботи ТЦК.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дав право територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або під час дії воєнного стану.

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