"Війна – не так далеко, як може здаватися": Львівський ТЦК зняв другий мотиваційний ролик

Львівський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) опублікував другий мотиваційний відеоролик із закликом до чоловіків приєднуватися до лав Збройних сил та ставати на захист України.

Слоган кампанії: "Ставай на захист України! Війна – не так далеко, як може здаватися".

"Переглядаючи це відео нехай кожен зробить свої висновки. Нагадаємо лиш про історичні паралелі з 1939 роком. Кожен з нас має обов'язок докласти усіх зусиль сьогодні, щоб ця історія не повторилася завтра. Ставай на захист України! Війна – не так далеко, як може здаватися", - йдеться у дописі до відео.

На відео показали солдата окупаційної армії Росії, який зайняв квартиру української родини у Львові.

Там також нагадали, що Львівський ОТЦК та СП і Львівська міська рада співпрацюють у створенні комунікаційних продуктів для мотивації залучення до захисту своєї країни.

На початку весни у Львові на тему мобілізації розмістили також зовнішню рекламу на бордах і сітілайтах.

"Місто продовжуватиме випускати й інші інформаційні продукти на тему призову, зокрема закликатиме відвідувати новостворений Центр рекрутингу української армії у Львові. Це пілотний проєкт Міністерства оборони і Львівської мерії. Працівники центру надають консультації про актуальні вакансії в ЗСУ. Центр рекрутингу української армії знаходиться на вул. К. Левицького, 67", - додали у військкоматі.

Нагадаємо, на початку квітня Львівський ТЦК та СП опублікував перший мотиваційний відеоролик для заохочення мобілізації.

Військовий Ельдар Сарахман жорстко висловився про відео Львівського військкомату.

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