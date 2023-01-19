"Війна не викликає сильної тривоги та заперечень": росіяни витерплять ще одну хвилю мобілізації

У Росії зріс рівень пітримки війни проти України.

У Росії зростає рівень підтримки війни суспільством, і громадяни можуть стерпіти нову хвилю мобілізації до лав ЗС РФ.

Про це пише видання The Wall Street Journal, посилаючись на дані закритого опитування російського Фонду Громадська думка.

Журналісти нагадують, що у вересні, коли президент РФ Володимир Путін видав указ про проведення часткової мобілізації, рівень підтримки війни суспільством впав до 34%.

Уже в листопаді, коли призов до лав російських військ було офіційно завершено, цей показник знову зріс до 80%.

Колишній чиновник Кремля в коментарі журналістам припустив, що росіяни "стерплять" ще одну хвилю мобілізації, під час якої у ЗС РФ можуть призвати ще кілька сотень тисяч бійців. Подібну думку експрацівник адміністрації президента аргументував результатами закритих внутрішніх опитувань, які проводилися на замовлення влади.

Екскерівник незалежного Аналітичного Левада-Центру Лев Гудков також підтвердив, що росіяни почали більш лояльно ставитися до повномасштабної війни та загибелі десятків тисяч людей в Україні. З його слів, пропагандистська машина зменшує наслідки збройного конфлікту.

"На побутовому рівні війна наразі не викликає в росіян сильної тривоги та заперечень", — додав Гудков, коментуючи настрої в російському суспільстві.

Нагадаємо, у Російській Федерації триває так звана часткова мобілізація, там готуються до нової хвилі.

Аналітики ISW вказують на те, що за даними Генерального управління розвідки України, в Росії починають активніше мобілізувати чоловіків старшого віку, а також мігрантів із країн колишнього Радянського Союзу.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що в Росії повним ходом відбувається підготовка до нової мобілізації, і ФСБ видала наказ про заборону перетину кордону громадянам, що мають борги.

Шойгу забрехався: втрати РФ на війні "низькі", але мобілізація триває

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