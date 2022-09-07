Війна не закінчиться 2022 року: Залужний спрогнозував тривалість бойових дій в Україні

Активна фаза війни проти Росії не закінчиться 2022 року і продовжиться 2023 року. Однак тривалість війни вже вимірюється місяцями.

Наразі ситуація на фронті не укладається в рамки ні бліцкригу, задуманого російською армією, ні інших воєн 21 століття.

Про це йдеться у статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, написаної у співавторстві із заступником голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, генералом-лейтенантом Михайлом Забродським для "Укрінформу".

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"Тривалість війни вже вимірюється місяцями. І існують всі підстави вважати, що цей часовий рахунок перетне календарні межі 2022 року. У зв’язку з цим закономірно вже зараз розглядати перспективи на наступний рік. І робити це не лише в форматі передбачень та припущень", - сказано у статті.

Генерали не виключають можливості того, що Путін не залишає спроб щодо подальшого просування вглиб території України, а також може знову спробувати захопити Київ.

"Певні оперативні перспективи для противника проглядаються на Ізюмському та Бахмутському напрямках. Імовірною кінцевою метою таких дій може розглядатися вихід на адміністративний кордон Донецької області. Ще більш привабливою для противника може виглядати перспектива просування на Запорізькому напрямку. Вона забезпечує подальші дії на північ та створення прямої загрози оволодіння Запоріжжям та Дніпром, що, в свою чергу, призведе до втрати українською стороною контролю над значною частиною Лівобережної України. Не виключені з порядку денного і повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного розгортання бойових дій з території Республіки Білорусь", - допускають генерали української армії.

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Додають, що найбільше можливостей відкриває подальше просування на Південному напрямку з оперативного плацдарму на правому березі річки Дніпро. Російська армія бачить перспективи у захопленні Миколаєва та Одеси.

"Успіх на півдні, за умови його швидкого та вірного використання, може мати подвійний ефект. З одного боку, цілком реальні перспективи оволодіння Миколаєвом та Одесою. З іншого – створення загрозливого напрямку в бік Кривого Рогу, а в подальшому – і загрози центральним та західним регіонам України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомляли про задум Путіна. Очільник Кремля може знову атакувати Київ.

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