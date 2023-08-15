"Війна не закінчиться до наступної весни": Верещук заявила про довгий та важкий шлях до перемоги

Вона закликала налаштуватись на тривалу боротьбу, до тривалої і важкої війни.

Очільниця Міністерства реінтеграції Ірина Верещук заявила, що "шлях до перемоги у війні буде довгим та важким".

Про це вона написала у соцмережах.

"Скільки ще триватиме війна? Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. "2-3 тижні", "до кінця року", "наступної весни" – все це неправда", – визнала Верещук.

Вона закликала налаштуватись на тривалу боротьбу, до тривалої і важкої війни. І тільки Україна переможе.

За словами міністерки, йдеться про "марафон, а не на спринт", про "бій з дванадцяти раундів, а не з трьох".

"Не думаємо про потім. Робимо максимум тут і зараз. Спокійно. День за днем. І підтримуємо один одного. Це теж важливо. Саме тому ми встояли минулого року. Саме тому ми, зрештою, переможемо", – підсумувала Верещук.

Раніше голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут припустив, що в Україні можут мобілізувати ще сотні тисяч людей на додачу до тих, хто вже на фронті.

Нагадаємо, сайт ТСН.ua зібрав прогнози та сценарії експертів про те, як та коли може закінчитися війна в Україні.

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