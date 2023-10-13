Війна не закінчиться повним звільненням усіх українських територій: політолог пояснив, що відбуватиметься далі

Звільнення всіх українських територій від російських окупантів не гарантує повного припинення бойових дій. Це дозволить війні перейти на новий рівень і нові лінії фронту.

Про це розповів політолог і журналіст Віталій Портников.

"Я не прихильник ідеї, що ця війна буде вирішена шляхом того, що у нас просто буде більше зброї. Жодна зброя не є панацеєю в цій війні. Ми весь час намагаємося підвищити рівень власного озброєння, розуміючи, що таким чином ми зможемо ефективніше звільнити ці території, які перебувають сьогодні під російською окупацією. Всі погодилися, це консенсус Заходу та України, що ця війна не відбувається на території РФ. Далі йдуть наші з вами бажання. Це не якісь реалістичні аналізи, це мрії - от якщо ми звільнимо наші території, російський режим посиплеться, Росія може бажати миру. Я думаю, що звільнення наших територій - це просто перехід війни на новий рівень протистояння на нових лініях", - наголосив Віталій Портников.

За його словами, війна закінчується, якщо одна зі сторін примушує іншу до капітуляції.

“Україна примусити Росію до капітуляції не може. Росія може лише боятися, що ми змусимо її залишити ці території, які вона сьогодні окупувала. Водночас невідомо, чи зможемо ми заважати їй перетворити ці території після їхнього звільнення на суцільну пустелю. В Херсоні зараз досить важко жити, і на кожне деокуповане українське місто чекає та сама доля. Велика кількість людей будуть почуватися в небезпеці просто тому, що вони роками жили в окупації, залишать ці території в бік Росії. Ще якась частина залишить ці території в бік України, і Росія буде наполегливо знищувати все, що вона не зможе вивезти”, - підкреслив політолог.

Нагадаємо, що в РФ блогери збирають для окупантів донати на масову закупівлю мішків для трупів.

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