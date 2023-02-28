"Війна не закінчиться у найближчий місяць": військовий Вишебаба закликав йти до військкоматів

Павло Вишебаба попередив, що треба готуватися до того, що війна ще триватиме.

Командир відділення у 68-й бригаді ЗСУ, поет та музикант Павло Вишебаба рекомендує всім чоловікам чесно стати на облік і готуватися до війни. За його словами, просто відсидітися не вийде. Українська армія потребує поповнення для боротьби з російськими загарбниками.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

"Треба готуватися до того, що війна не закінчиться в найближчий місяць. Перемога буде точно за нами, однак ми не знаємо точно коли. Тому мене дивує історія, що начебто люди тікають від військкоматів. Треба приходити в стан внутрішньої мобілізації, йти до військкоматів, ставати на облік. Ми розраховуємо на вас. Нам потрібне поповнення там, де вибувають, наприклад, трьохсотими наші хлопці, їдуть на лікування", - наголосив військовий ЗСУ.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявляє, що ситуація в районі Бахмута на Донеччині дуже напружена. Росія кинула на цей напрямок найбільш підготовлені штурмові загони "вагнерівців".

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