Війна не завадила: на Сумщині керівники заводу постачали до РФ насоси для атомних реакторів (фото)

Для маскування діяльності, підозрювані задіяли підконтрольні комерційні структури з декількох країн Європи та Азії.

Служба безпеки України викрила керівників сумського заводу, які постачали до Росії насоси для атомних реакторів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, правоохоронці ліквідували мастабну схему постачання до Росії стратегічно важливої продукції для атомної енергетики та нафтогазової галузі країни-агресора.

“Мова йде про насосне обладнання, яке виготовляється на одному із заводів у Сумах. Це підприємство входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС, яка є однією з найбільших “донорів” бюджету рф. У результаті слідчих дій заарештовано статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу на загальну суму майже 365 млн грн. За даними слідства, після повномасштабного вторгнення рф керівництво сумського заводу розробило схему постачання української продукції до росії в обхід накладених санкцій”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що для маскування діяльності, підозрювані задіяли підконтрольні комерційні структури з декількох країн Європи та Азії. Іноземні підприємства закуповували насосне обладнання нібито для своїх потреб, а потім переправляли його кінцевим замовникам до РФ.

“Посадовці постачали українське насосне обладнання до двох азійських країн для будівництва атомних електростанцій під керівництвом Росатому. Під час обшуків за місцями роботи і фактичного проживання фігурантів вилучено документи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами оборудки. Наразі двом посадовцям заводу повідомлено про підозру за такими статтями КК України: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (“Колабораційна діяльність, вчинена організованою групою”)”, - додали в СБУ.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, що Україна масовано вдарила ракетами "Нептун" по аеродрому Саки в Криму.

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