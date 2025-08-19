Війна не знає канікул: на Запоріжжі загинув 15-річний підліток, що приїхав у гості

На Запоріжжі загинув 15-річний підліток, який повернувся додому на канікули / © Суспільне

Унаслідок обстрілу села Новояковлівка на Запоріжжі 17 серпня загинув 15-річний підліток. Його батьків, менших брата та сестру госпіталізували.

Про деталі трагедії розповіли жителі села у розмові з «Суспільне Запоріжжя».

Село розташоване за 8 кілометрів від фронту.

Сусідка сім’ї, у чий будинок поцілили окупанти, Галина розповіла, що подружжя разом з трьома дітьми на початку повномасштабної війни евакуювалися на Закарпаття. Цього літа вони тимчасово повернулись додому на канікули.

«Ще на початку війни вони виїхали до мами Інни, там дітки в школу ходили і це ж треба було їй привезти їх сюди? Ну це біда, біда. Вони тільки на літо приїхали сюди на канікули. А так… Наші місцеві хлопці їх відвезли на „скору“, — розповідає жінка.

Від удару російського ФАБу 15-річний син Інни Анатолій загинув.

Вбитий росіянами підліток / © Telegram / Андрій Єрмак

Саму матір разом з чоловіком, 12-річним сином та восьмирічною донькою ушпиталили. У дітей — гостра реакція на стрес.

«Вона, бідна, так кричала вчора, так кричала. Упала на ту дитину, у нього все в крові. І вона вся в крові, замазалась. Дуже в неї великий шок був», — каже Галина.

Від російської атаки пошкоджений і будинок Романа — переселенця з прифронтового села Щербаки, який поселився у будинку своєї сестри.

«Вночі накрили. У мене оно пошкодження, ногу чимось пошкодило. Ледве до сусідів дійшов. Була хата — тепер нема. Як я ще цілий залишився? Мене двері врятували, накрили. З кімнати, де я спав, дверима мене прикрило, а зверху все інше. Я ледве звідти виліз», — розповів чоловік.

Місцеві скаржаться, що майже щодня росіяни обстрілюють Новояковлівку. Їхня вулиця майже вщент розбита. Та попри це місцеві жителі не хочуть їхати з рідних домівок. Кажуть — нема куди і нема коштів.

Нагадаємо, що внаслідок удару по Харкову 18 серпня загинули двоє дітей — це 1,5-річна дівчинка та 16-річний хлопець.