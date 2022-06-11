"Війна невідворотна": Арестович нагадав, хто попереджав про напад Росії ще у жовтні

"Війна невідворотна": Арестович нагадав, хто попереджав про напад Росії ще у жовтні

Радник керівника ОП наголосив, що про невідворотність війни ще у жовтні заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович нагадав, хто першим попередив про напад Росії на Україну.

Про це він розповів у розмові з російських правозахисником Марком Фейгіним 11 червня.

Арестович наголосив, що про невідворотність війни ще у жовтні заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Давайте пройдемося за фактами. Є жовтневий виступ голови Головного управління української військової розвідки Кирила Буданова, пам'ятайте, як це бурхливо обговорювали, все ж таки вже забули, який прямо сказав: "Війна неминуча". На нас гарантовано нападають. І навіть намалював карту, як, звідки нападуть... Начальник Головного управління військової розвідки української у жовтні заявив, що війна невідворотна і піде за таким-то сценарієм. Там ще стрілки були намальовані далеко вглиб України. Було таке? Було, можна знайти у пресі. Чи був потрібен Буданову Байден для того, щоб це заявити? Ні, голова військової розвідки чудово знав і бачив плани супротивника… Приховували від суспільства? Не приховували. Чи публічно заявили? Заявили...", - розповів радник керівника ОП.

Арестович пригадав, як 3 грудня міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що напад практично неминучий.

"Нам потрібно, щоб Захід запровадив санкції на попередження та дав нам зброю на попередження. Сам факт цих речей може скоротити обсяги нападу, розміри цього нападу або може відстрочити або взагалі призвести до зриву", - казав тоді Резніков.

"Дали? Не дали… У листопаді ще ні про які "Стінгери" не йшлося. Вони вже розповідали, що напад неминучий, а "Стінгери" відмовлялися не те, що давати, обговорювати відмовлялися", - підсумував Арестович.

Нагадаємо, за словами Олексія Арестовича, Україна знала про те, що Росія готує напад і просила західних партнерів про допомогу. Утім, її не було надано в потрібній кількості - давали лише 10% від потреб.

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