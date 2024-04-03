"Війна нікого не омине": український командир - про мобілізацію із 25 років

Командир підрозділу 153-ї бригади Назарій Кішак вважає рішення про зменшення мобілізаційного віку із 27-ми до 25-ти років "важливим рішенням".

Таку думку український військовий висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми маємо розуміти, що 25 років - це доволі юний вік, але я вже у 21 служив у Маріуполі, і не можу сказати, що 25 років - це зашвидко. Це нормальний вік, коли можна вже підготувати себе до війни й брати участь у нашій обороні й знищенні ворога. Тобто 25 - це свідомий вік. Але бажано, щоб спочатку мобілізувалися ті, хто ховається від мобілізації вже два роки. У нас є велика кількість людей від 35 років, які навіть не стали на облік, але для кожного свій час", - прокоментував Кішак.

На його думку, зараз держава робить правильні кроки і "почала наводити лад, тому що є багато моментів, де люди маніпулюють".

"Наразі різко збільшилась кількість студентів 30-35 + з другою вищою освітою. Потрібно вносити правки в законопроєкт, щоб дозволяли відстрочку тільки тим людям, які матимуть першу вищу освіту, ані другу, третю чи четверту. Війна нікого не омине, ми маємо підготувати особовий склад, щоб знищувати ворога. Тому що росіяни не дадуть нам вільно жити в нашій країні", - вважає військовий.

Нагадаємо, напередодні Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27-ми до 25-ти років. Це означає, що відтепер мобілізаційний вік зменшився до 25 років.

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