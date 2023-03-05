Війна нового покоління і тактика Другої світової: експерт порівняв методи РФ і ЗСУ на фронті

Росія не змінила форми ведення війни від часів Другої світової і закидає позиції ЗСУ своїм "гарматним м'ясом".

Українські військові на фронті застосовують методи мобільної оборони. Натомість російські окупанти продовжують кидати у бій "гарматне м'ясо" і наступати хвилеподібними атаками, як це відбувалось за часів Другої світової війни. Такі дії ворога призводить до величезних втрат Росії на полі бою.

Про це заявив військовий експерт Валерій Рябих, інформує FREEДОМ.

За його словами, Україна веде війну нового покоління, застосовуючи способи ведення мобільної оборони, не зосереджується на утриманні якихось рубежів або виході на рубежі до якихось дат.

"А Росія не змінила форми ведення війни й активно використовує те, що було напрацьовано під час Другої світової війни”, — сказав він.

На думку експерта, хвилеподібні атаки російських окупантів на Бахмутському напрямку нагадують операцію військ СРСР у Кенігсберзі.

“У сучасній війні, окрім кількості [живої сили], вирішальне значення має і якість військ, насамперед їхнє озброєння, яке повинно мати сучасний характер. Оскільки сьогодні основний упор робиться на високоточне озброєння і ситуаційну обізнаність. Росія тут програє”, — наголосив він.

Як приклад Рябих навів наступ наприкінці січня — початку лютого на Вугледарському напрямку, який зазнав повного краху.

“Росіяни намагалися продовжувати по-старому атакувати заздалегідь підготовлені позиції українських військ і, не врахувавши особливості місцевості, поплатилися тим, що за тиждень боїв було знищено до 160 одиниць техніки і дві елітні бригади морської піхоти. Потрібно сказати, що з підвищенням рівня технологічної оснащеності українських військ, рівень втрат російської армії зростатиме дедалі більше", — зауважив він.

Експерт додав, що сучасна війна визначається технологічними можливостями сторін. А Росія наразі потрапила під усілякі міжнародні санкції і відключена від основних джерел отримання технологій.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ завдали удару по збіговиську росіян на Кінбурнській косі. У повітря злетів склад, гармата і РСЗВ.

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