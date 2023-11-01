Війна переходить до нового етапу: Залужний у колонці The Economist назвав ризики для України

Війна Росії проти України переходить до нового етапу – так званої позиційної війни, яка складається зі статичних і виснажливих боїв

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй колонці, опублікованій виданням The Economist.

Залужний наголосив, що українці показали готовність "покласти душу і тіло за свою свободу". Він нагадав, що Україна не лише зупинила вторгнення значно сильнішого ворога, але й звільнила значну частину своєї території.

"Однак війна зараз переходить на новий етап: те, що ми, військові, називаємо "позиційною" війною статичного та виснажливого бою, як у Першій світовій війні, на відміну від маневрової війни руху та швидкості", – пояснив головком.

На його думку, позиційна війна піде на користь Росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць, що зрештою загрожуватиме ЗСУ та самій державі.

Що робити Україні — 5 пунктів від Залужного

1. Перевага у повітрі

За словами Залужного, контроль над небом необхідний для великомасштабних наземних операцій. Він нагдав, що на початку війни в України було 120 бойових літаків. З них лише одна третина була придатна до використання.

"Військово-повітряні сили Росії зазнали величезних втрат, і ми знищили понад 550 систем протиповітряної оборони, але вони зберігають значну перевагу над нами та продовжують створювати нові ударні ескадрильї. Ця перевага ускладнила нам просування вперед. Російські системи протиповітряної оборони все більше заважають нашим літакам літати. Наша оборона робить те саме з Росією. Таким чином, російські безпілотники взяли на себе значну частину ролі пілотованої авіації щодо розвідки та нанесення авіаударів", – каже генерал.

Тому він наголошує на важливості безпілотників для України.

2. Радіоелектронна боротьба (РЕБ)

На думку Залужного, РЕБ — ключ до перемоги у війні безпілотників. Він нагадав, що за останнє десятиліття Росія модернізувала свої сили РЕБ, створивши новий рід армії та 60 нових видів техніки.

"У цьому ворог нас перевершує: 65% наших платформ постановки перешкод на початку війни були вироблені ще за радянських часів", — визнає головком.

Залужний зауважує, що в Україні вже створили багато власних електронних систем захисту, які можуть запобігти глушенню. Але ЗСУ також потрібен більший доступ до електронної розвідки від наших союзників.

3. Контрбатарейний вогонь — ураження артилерії противника

4. Розмінування

Залужний повідомив, що навіть західні засоби для розмінування виявилися недостатніми з огляду на масштаби російських мінних полів, які місцями простягаються на 20 км.

"Коли ми прориваємо мінні поля, Росія швидко їх поповнює, випускаючи нові міни на відстані", — каже головком.

5. Резерви

На думку Залужного, Україна має нарощувати резерви. Тому потрібно розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на військові навчання чи мобілізацію.

"Позиційна війна – це тривала війна, яка несе величезні ризики для Збройних Сил України та для держави. Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, нам знадобляться всі ці речі: перевага в повітрі, значно вдосконалені засоби електронної боротьби та контрбатарейної боротьби, нова мінна технологія та здатність мобілізувати та тренувати більше резервів. Нам також потрібно зосередитись на сучасному командуванні та управлінні", — підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, Валерій Залужний розповів, яку ІПСО вкотре розганяють окупанти.

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