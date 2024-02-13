Війна переходить до нової стадії — Сирський про сучасні технології на фронті

Повномасштабна війна з Росією стала каталізатором безпрецедентно швидкого технологічного прогресу української армії. Як заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, значення новітніх розробок для збройної боротьби з кожним днем лише зростає.

Про це він сказав в інтерв'ю для ZDF.

"Ми зараз спостерігаємо, як роль дронів постійно, кожного дня, збільшується...тому що збільшується кількість використання дронів з обох сторін... Зараз фактично на всіх ланках військового управління кожен командир бачить картинку бою. Якщо раніше він міг побачити якусь обмежену частинку з якогось бліндажу чи спостережного пункту, то зараз він бачить і весь пейзаж цих бойових дій", - розповів новий Головком.

Крім того, за його словами, під час війни активно застосовуються наземні роботизовані платформи та модулі з дистанційним управлінням. Це дозволяє зберігати життя українських військовослужбовців.

"Дрони переміщуються фактично по всій смузі бойових дій. Ця війна значно підвищує значення технологічного прогресу в Збройних силах і в самому процесі збройної боротьби. Ми вже бачимо і для нас це не новина використання наземних роботизованих платформ. Використання модулів, які керуються дистанційно, що дає можливість зберегти життя наших військовослужбовців. Тобто війна переходить в нову стадію", - сказав Сирський.

Нагадаємо, Сирський також відповів на питання про те, коли війна в Україні може закінчитися. Він назвав, чого не вистачає Україні для того, аби виграти війну проти РФ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.