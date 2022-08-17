Війна переходить у затяжну фазу: військовий експерт відповів, чи грає це на користь України

Автор наукових видань, присвячених оборонно-промисловому комплексу України, Сергій Згурець повідомив, що війна переходить у затяжну фазу.
Однак час грає на користь України, оскільки на фронт встигає вчасно і у необхідній кількості надходити військова допомога від західних партнерів.
Військовий експерт поділився деталями в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Час грає на боці України, адже надходження військової допомоги від міжнародних партнерів покращує ситуацію на полі бою. Але в будь-якому разі утримувати таку велику лінію фронту достатньо складно", - зазначив Згурець.
За його словами, що цьому етапі війни на перший план виходить питання надання Збройним силам артилерії та боєприпасів.
"Наразі лінія фронту для нас в цілому зрозуміла. У порівнянні з першим етапом, коли російські війська просувалися по 5 напрямках, зараз ситуація принципово інакша. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголошує нашим партнерам на важливості надання артилерії та боєприпасів - це питання виходить на перший план", - зауважив Сергій Згурець.
Як повідомляли раніше, українців попередили, що найближчим часом на всьому фронті можна чекати на дуже гострі події заради звільнення усієї території.
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