Війна підходить до завершення: експерт назвав місяць, коли РФ почне відводити війська з України

Такий висновок експерт зробив, посилаючись на події, які відбуваються останніми тижнями. Зокрема, перше, окупанти ввели на фронт 3 армійський корпус, намагаючись покращити своє становище, друге, обстріли суттєво впали, третє, в надії хоч якось вплинути на ситуацію на фронті Росія зупинила "Північний потік-1" і зменшує постачання газу до ЄС, щоб шантажувати Європу.

У себе на телеграм-сторінці Андрусів описав два сценарії закінчення війни - оптимістичний та песимістичний.

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За оптимістичним сценарієм, Росія почне виводити свої війська з території України весною і заявить про переговорний процес. Мирні переговори, на думку експерта, завершаться орієнтовно в травні.

"Весною ми побачимо багато жестів “доброї волі” і початок переговорного процесу. Це буде супроводжуватися припиненням бойових дій і виведенням російських військ з цілої низки окупованих територій. Мирні переговори завершаться орієнтовно в травні. Формула буде приблизно така: росія відмовиться від вимог денацифікації і відвоювання території Донбасу, візьме на себе обов’язки відновлювати Україну за знятих санкцій. Україна відмовиться від вступу до НАТО. Донбас і Крим не будуть обговорюватися. Основною умовою цього сценарію є завдання значної шкоди російському експорту нафти санкціями, які стартують у грудні. Це стане можливим, зокрема, в разі зміни позиції Індії і Китаю щодо закупівлі російських енергоресурсів. Якщо в січні путін побачить, що фінансові перспективи його на межі банкрутства, ведення війни почне втрачати сенс", - вважає Андрусів.

Песимістичний сценарій передбачає, що Китай та Індія підтримають Путіна, що ненадовго, але допоможе втримати економіку РФ. Зимою війна буде "на паузі", що дозволить Путіну максимально накопичити нові сили, які він кине в бій у березні-квітні.

"Ці сили не зможуть показати результат, але інтенсивні бої протривають до липня-серпня, поки не повториться ситуація цього року. Тоді путіну доведеться робити жести доброї волі і сідати за стіл переговорів, які завершаться орієнтовно в жовтні", - зауважив він.

Як повідомляли раніше, у ЗСУ вважають, що активна фаза війни проти Росії не закінчиться до 2022 року і триватиме 2023 року.

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