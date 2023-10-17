"Війна пішла не за сценарієм": командир 3-ї штурмової бригади назвав найслабкіше місце армії РФ

Командир 3-ї штурмової бригади, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький розповів, що коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України 24 лютого 2022 року, вона сподівалася, це буде "військово-поліцейська операція". Що окупанти так далеко зайдуть, всі піднімуть руки і фактично операція перейде в операцію наведення порядку і роззброєння, їм так здавалося.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Воно так не вийшло. Війна пішла, зі зрозумілих причин, не по їхньому сценарію. І замість того, щоб це швидко зрозуміти, почати мобілізувати населення, до армії призивати, або навпаки зробити ці кроки, які вони потім все рівно зробили (бігство з-під Києва, бігство з-під Харкова), вони замість цього кричали: вперед, вперед, вперед. І повністю стерли свої кадрові частини. От прямо стерли їх, як об наждачний папір – в нуль", - зазначив він.

Білецький зауважив, що наразі в окупантів немає ні сержантського корпусу, ні молодших офіцерів з досвідом. А ті, хто потрапляє на фронт по скорочених курсах, – дуже швидко або стають інвалідами, або помирають. У них не відбувається накопичення досвіду. Вони не стають професійнішими.

"Я весь час спостерігаю одне і те ж саме: сухопутні війська Російської Федерації, особливо в таких складових як піхота, танки, бронетехніка – стабільно погані. Від літа минулого року вони стабільно погано воюють. І вони нічого з цим поробити не можуть, і я не думаю, що зможуть. Тобто у них ростуть інші напрямки: по РЕБу вони стали набагато потужніші, по безпілотних системах, артилерія якісна достатньо. Авіацію стали в рази ефективніше приміняти. Але оця складова в них мертва, і такою вона й буде", - каже командир "Азову".

Андрій Білецький також додав, що мотивація окупаційних військ – надзвичайно слабка.

"Середня температура по палаті для них дуже погана. Втечі періодичні", - резюмував військовий.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували розвідника ГРУ РФ (фото).

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