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Війна пішла шляхом ескалації: Арестович анонсував нові удари по російських окупантах

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Війна пішла шляхом ескалації: Арестович анонсував нові удари по російських окупантах

Фото: скриншот з відео

У війні Росії проти України сталась ескалація конфлікту.

ЗСУ завдаватимуть ударів по військових цілях російських окупантів. 

Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в етері "Фейгін Live". 

"Зрозуміло, що ми відповідатимемо Росії. І відповідатимемо довго та зі смаком. Тоді вони відповідатимуть нам. Війна пішла шляхом ескалації. Ми битимемо по військових цілях російських окупантів. А таких цілей у нас багато", - сказав Арестович. 

Також радник голови Офісу президента анонсував нову інформацію щодо вишок у Чорному морі, які в 2014 році вкрала Росія. 

Нагадаємо, окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних. Уже відомо про 13 загиблих. 

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