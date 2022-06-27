Війна пішла шляхом ескалації: Арестович анонсував нові удари по російських окупантах

У війні Росії проти України сталась ескалація конфлікту.
ЗСУ завдаватимуть ударів по військових цілях російських окупантів.
Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в етері "Фейгін Live".
"Зрозуміло, що ми відповідатимемо Росії. І відповідатимемо довго та зі смаком. Тоді вони відповідатимуть нам. Війна пішла шляхом ескалації. Ми битимемо по військових цілях російських окупантів. А таких цілей у нас багато", - сказав Арестович.
Також радник голови Офісу президента анонсував нову інформацію щодо вишок у Чорному морі, які в 2014 році вкрала Росія.
Нагадаємо, окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних. Уже відомо про 13 загиблих.
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