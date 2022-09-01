Війна посилює зміни клімату: українців попередили про можливе виникнення кислотних дощів

Війна в Україні, розпочата Росією, може викликати кислотні дощі.
Кислотні дощі можливі, якщо росіяни вдарять по нафтобазі або по об'єкту хімічної промисловості.
Про це керівниця відділу клімату ГО "Екодія" Євгенія Засядько розповіла в інтерв’ю УНІАН.
"Я не думаю, що це (виникнення кислотних дощів) можливо саме від обстрілів. Але коли російська ракета підриває нафтобазу або якесь підприємство хімічної промисловості в Україні, це може призвести до кислотних дощів", - попередила вона.
За словами Засядько, в цьому контексті логічно подумати про забруднення річок.
"Наприклад, нещодавно читала, як в районі Києва з річки дістали збитий російський гелікоптер. А забруднення наших річок впливає на якість води... Однозначно можна сказати, що війна посилює зміни клімату. Наприклад, маємо постійний рух військової техніки, яка використовує в рази більше пального, ніж звичайні автомобілі. Це впливає на забруднення атмосфери викидами парникових газів", - додала кліматологиня.
Нагадаємо, кліматологиня пояснила зміну погоди в Україні.
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