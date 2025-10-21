"Війна постукає в домівку сусіда": Залужний жорстко попередив про російську мілітаризацію

Валерій Залужний / © Getty Images

Посол України у Великій Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний виступив із жорстким попередженням щодо глобальних наслідків війни, яку веде Росія.

У своїй колонці, опублікованій в "Українській правді", він констатував, що військовий конфлікт уже вийшов за межі України і тепер безпосередньо загрожує європейським сусідам.

Росія не бачить причин зупинятися

Залужний наголосив, що Росія сьогодні активно мілітаризується, ігноруючи будь-які стримувальні фактори:

"Ясно лише одне: Росія сьогодні мілітаризується, її економіка працює на військових рейках, а суспільство накачується пропагандою. А ще сьогодні росіяни не бачать жодних причин, чому вони мали б зупинятись", — заявив колишній головнокомандувач.

Він закликав європейські країни не ігнорувати цей факт, а активно з'ясовувати справжні наміри Кремля.

Крах старого світу та глобальна загроза

Залужний підкреслив, що війна в Україні давно перестала бути локальним конфліктом і призвела до краху ідей і теорій, на яких ґрунтувалося саме уявлення про світовий лад.

"Війна в центрі Європи не лише торкнулася кожного українця, вона під гуркіт старого світу, що руйнується, стала глобальною і ось-ось буде готова постукати в домівку сусіда. Сусіда, який живе з нами на одному невеликому поверсі та який називається Європа", — заявив Залужний, акцентуючи на тому, що Європа має усвідомити свою роль у цій глобальній війні.

