ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2733
Час на прочитання
2 хв

"Війна постукає в домівку сусіда": Залужний жорстко попередив про російську мілітаризацію

Валерій Залужний попередив, що Росія мілітаризується і не бачить причин зупинятися. Він наголосив, що війна в Україні вже стала глобальною.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Валерій Залужний

Валерій Залужний / © Getty Images

Посол України у Великій Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний виступив із жорстким попередженням щодо глобальних наслідків війни, яку веде Росія.

У своїй колонці, опублікованій в "Українській правді", він констатував, що військовий конфлікт уже вийшов за межі України і тепер безпосередньо загрожує європейським сусідам.

Росія не бачить причин зупинятися

Залужний наголосив, що Росія сьогодні активно мілітаризується, ігноруючи будь-які стримувальні фактори:

"Ясно лише одне: Росія сьогодні мілітаризується, її економіка працює на військових рейках, а суспільство накачується пропагандою. А ще сьогодні росіяни не бачать жодних причин, чому вони мали б зупинятись", — заявив колишній головнокомандувач.

Він закликав європейські країни не ігнорувати цей факт, а активно з'ясовувати справжні наміри Кремля.

Крах старого світу та глобальна загроза

Залужний підкреслив, що війна в Україні давно перестала бути локальним конфліктом і призвела до краху ідей і теорій, на яких ґрунтувалося саме уявлення про світовий лад.

"Війна в центрі Європи не лише торкнулася кожного українця, вона під гуркіт старого світу, що руйнується, стала глобальною і ось-ось буде готова постукати в домівку сусіда. Сусіда, який живе з нами на одному невеликому поверсі та який називається Європа", — заявив Залужний, акцентуючи на тому, що Європа має усвідомити свою роль у цій глобальній війні.

Раніше повідомлялось, що РФ наростила виробництво небезпечної бомби-ракети. Військовий Станіслав Бунятов з позивним “Осман” розповів, що це означає для України.

Дата публікації
Кількість переглядів
2733
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie