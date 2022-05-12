Війна прискорила появу в Україні банку шкіри: де базуватимуться і як працюватиме

В Україні з'явиться перший банк шкіри, де її зберігатимуть для трансплантації, і діятиме він в опіковому центрі, який невдовзі відкриють у Львові.
Створення цього відділення пришвидшила війна, адже внаслідок російських бомбардувань сотні людей по всій країні дістали глибокі опіки, йдеться в ТСН.
Тяжкі опіки пан Михайло отримав під час вибуху – російський снаряд влучив просто у його будинок в Попасній. «Був в хаті, влупили снаряди, дім загорівся, з хати виходити, все зі стелі падає гаряче», - розповідає чоловік про отримання поранень.
Чоловік встиг вибратися самотужки до того, як будинок перетворився на попіл. У нього пошкоджено майже 7% тіла. Та є пацієнти у яких опіки значно глибші та більші. Зазвичай для лікування в Україні використовують свинячу шкіру, якою тимчасово закривають рани. Та це не надто ефективно, пояснюють медики. «Ми колись закривали різноманітним покриттям і закривали свинячою шкірою, вона не давала такого результату», - пояснює керівник відділення термічної травми та пластичної хірургії Олександр Дунаєв
За сучасними світовими стандартами опіки лікують радикально, пояснюють лікарі - висіченням мертвої шкіри. І після цього пацієнтів треба стабілізувати, закривши рани. Свинячої шкіри вистачає до 10 днів, цього недостатньо для загоєння. Натомість донорська може використовуватися кілька місяців. «Коли є дефіцит власної шкіри, велика площа попечена, в нас була боротьба, де швидше взяти шкіру, щоб швидше загоїлася рана. Коли закрити донорською шкірою рани, ми стабілізуємо пацієнта, потім беремо власну шкіру і так поетапно закриваємо», - розповідає хірург.
Раніше лікування донорською шкірою було можливе тільки за кордоном, але у відділенні, яке добудовується - працюватиме вже український банк шкіри. Її використовуватимуть у Львові і передаватимуть у лікарні по всій Україні. Зараз потреба в цьому значно зросла, адже через бомбардування кількість тих, хто отримав опіки значно зросла.
Відділення розраховане на сімдесят стаціонарних ліжко-місць та ще двадцять реанімаційних. Обладнання теж буде сучасне, розповідають медики. «Кожен пацієнт має перебувати в окремому боксі з мікрофлорою відділення інтенсивної терапії, з флорою, яку має пацієнт з опіковою травмою. Буде витяжна-притяжна система мікроклімату», - розповідає директор лікарні святого Луки І медоб'єднання Львова Василь Трунквальтер.
Перших пацієнтів у цьому опіковому центрі планують прийняти вже влітку.
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