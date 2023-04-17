Війна прийшла до будинку кожного росіянина: в ГУР заявили про відсутність безпечних місць в Росії

В Росії повномасштабна війна, яку розв’язав фюрер Путін, дійшла до кожного російського будинку.

Повномасштабна війна, яку розв’язала Росія проти України, прийшла до будинків росіян.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Як зазначається, Юсов відповідав на питання журналістів про вибухи в Бєлгороді, зокрема- на електропідстанції, який стався напередодні.

"Очевидно, що для людей, які вірять у диво, живуть і творять добро, на них сходить благодатний вогонь. Хто робить зло, то вогонь на Великдень буває іншим… Війна вже прийшла до будинку кожного росіянина та кожного підданого режиму Путіна", — зазначив Андрій Юсов.

Проте чи булла це атака з боку України - невідомо.

Нагадаємо, що росіяни заявили про начебто обстріли різних куточків Бєлгорода та околиць вдень 17 квітня.