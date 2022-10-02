Війна проти України перетворилася для Путіна на жах: генерал ЦРУ пояснив, чи допоможе очільнику мобілізація

Колишній директор ЦРУ і генерал у відставці Девід Петреус сказав, що війна в Україні "справді жахлива для президента Росії Володимира Путіна", оскільки Україна перевершила Росію протягом вторгнення.

Про це Петреус сказав під час ефіру ток-шоу The Cats Roundtable на радіо WABC 770 AM журналісту Джону Каціматідісу.

"Путін опинився в необоротно відчайдушній ситуації. Україна набагато успішніша у війні, ніж Росія", - сказав генерал.

Перш за все йшлося про мобілізацію можливостей ЗСУ.

За його словами, це призвело до великого контрнаступу України, в результаті якого вона відбила тисячі квадратних кілометрів своєї території за останній місяць, а Росія перейшла до оборони.

"Зрештою, ситуація справді виглядає дуже жахливою для Володимира Путіна", - сказав Девід Петреус.

Генерал додав, що нещодавні кроки Путіна, спрямовані на відновлення складу російської армії, включаючи призов 300 тис резервістів для заміни виснажених сил, будуть недостатніми, щоб змінити хід війни.

"Це не призведе до створення добре підготовлених, оснащених, згуртованих військ і підрозділів. Лише виробляти гарматне м’ясо", - сказав він.

Девід Петреус додав, що міжнародне співтовариство має серйозно поставитися до погроз Путіна застосувати тактичну ядерну зброю в Україні для захисту російської території, включаючи чотири контрольовані Росією регіони України, які Путін анексував напередодні.

Петреус сказав, що погрози Путіна слід сприймати серйозно, але він очікує, що вони виявляться "порожніми".

"Радник Сполучених Штатів з національної безпеки публічно заявив, що російський уряд попереджено про відповідь на будь-яке використання ядерної зброї. Це буде катастрофою для РФ", - повідомив генерал.

Петреус сказав, що зусилля Путіна "знову зробити Росію великою" мали зворотний результат, зробивши НАТО "знову великою" з двома країнами, які традиційно залишалися нейтральними, Швецією та Фінляндією, які незабаром приєднаються до Альянсу.

Експерт також порівняв Путіна із колишнім радянським лідером Михайлом Горбачовим, який керував розпадом СРСР, і якого нинішній очільник Кремля дуже критикує.

"Проте тут він (Путін - ред.) завдає такої ж шкоди, якщо не більшої, Російській Федерації", - сказав Петреус.

Петреус також додав, що Путін не зможе виграти війну проти України через відсутність достатньої кількості військ і запеклий український опір.

Нагадаємо, країни-члени ЄС хочуть змусити Росію заплатити за мобілізацію і псевдореферендуми, та Угорщина знову не погоджується з пропозиціями Євросоюзу.

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