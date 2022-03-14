"Війна Путіна з кожним днем стає все жорстокішою": в ЄС анонсували четвертий пакет санкцій

"Війна Путіна з кожним днем стає все жорстокішою": в ЄС анонсували четвертий пакет санкцій

Ляєн додала, що Євросоюз підтримає Київ пакетом макрофінансової допомоги.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з українським лідером Володимиром Зеленським четвертий пакет санкцій проти Росії.

«Війна Путіна з кожним днем стає все жорстокішою. Я щойно повідомила президента Зеленського про четвертий пакет санкцій. ЄС із народом України», — написала вона у Twitter.

Ляєн додала, що Євросоюз підтримає Київ пакетом макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро та гуманітарною допомогою у розмірі 500 мільйонів євро.

Нагадаємо, що увечері 13 березня президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори зі своїми американським колегою Джо Байденом. Глави двох держав домовилися посилити вже запроваджені проти Росії санкції, підтримати Україну та спільно вжити всіх необхідних заходів для припинення бойових дій в Україні. Вони наголосили на необхідноті притягнути Росію до відповідальності та підтримати уряд і народ України. Макрон і Байден домовилися підтримувати тісний контакт з цього приводу.

ТСН.ua