Війна РФ проти України може спричинити "перегрівання" російської економіки — британська розвідка

Продовження вторгнення РФ в Україну з високою ймовірністю негативно вплине на перспективи російської економіки.

Про це повідомляє британська розвідка у щоденному звіті 18 січня.

"Центральний банк Росії підвищив свою процентну ставку на 1% до нової базової ставки в 16%. Це вже п'яте підвищення з початку поточного циклу, який розпочався в липні 2023 року, коли базову ставку було встановлено на рівні 6,5%. Це підвищення було нижчим за попередні", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Російська інфляція продовжила прискорюватися наприкінці 2023 року, збільшившись до 7,5% у річному вимірі в листопаді з 6,7% у жовтні. Загалом, за оцінками російської служби статистики, інфляція у 2023 році становитиме 7,4%, що майже вдвічі перевищує цільовий показник Центрального банку.

"Продовження вторгнення Росії в Україну з високою ймовірністю негативно вплине на перспективи російської економіки. Імпорт зростав швидше, ніж експорт, що, ймовірно, сприяло знеціненню рубля з початку війни і стало рушійною силою інфляції. Оскільки Росія нарощує свої оборонні витрати за рахунок інших сфер, ризик перегріву російської економіки залишається ймовірним", - кажуть у розвідці Британії.

Нагадаємо, видання Bloomberg раніше написало, що хоча Росія продовжує заперечувати те, що війна в Україні негативно впливає на російську економіку, факт залишається фактом: у Росії розпочався процес глибокої рецесії. А ліквідні активи російської економіки за майже два роки після початку повномасштабної війни в Україні зменшились удвічі.

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