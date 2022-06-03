Війна РФ проти України завершиться за столом переговорів: у НАТО пообіцяли допомогти досягти найкращого результату

Війна РФ проти України завершиться за столом переговорів: у НАТО пообіцяли допомогти досягти найкращого результату

Теми переговорів тісно пов’язані із ситуацією на фронті.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що війна Росії проти України завершиться за столом переговорів, а НАТО допоможе українцям досягти найкращого можливого розв’язання ситуації.

Про це він заявив після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі, - пише Укрінформ.

Теми переговорів тісно пов’язані із ситуацією на фронті. Тому, за його словами, спільна відповідальність країн Альянсу полягає в тому, щоби забезпечити підтримку України.

«Ми маємо підтримати їх, допомогти їм, щоби вони могли досягти найкращого можливого розв’язання цього конфлікту», - додав глава Альянсу.

Але Столтенберг не виключає, що війна затягнеться на тривалий період: «Війни за своєю природою є непередбачуваними, тож ми просто маємо бути готовими до тривалої російсько-української війни».

За його словами, українці у цій виснажливій війні платять високу ціну, обороняючи свою країну на полі бою. Проте Росія, констатував Столтенберг, зазнає величезних втрат.

Нагадаємо, що стрімкий розвиток подій свідчить про те, що НАТО буде змушене вступити у війну в Україні. Адже президент РФ Володимир Путін своїми агресивними діями не залишає Альянсу іншого виходу.

Окрім того, очільник Кремля може розв’язати війну проти Молдови ще до завершення бойових дій в Україні.

Таку думку висловив американський історик російського походження Юрій Фельштинський

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