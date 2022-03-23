Війна Росії проти України 2022: аналоги у біблійній історії, Каїн та Авель - гріх заздрощів та братовбивства

Війна Росії проти України 2022: аналоги у біблійній історії, Каїн та Авель - гріх заздрощів та братовбивства

Початок війни, наступ на українські міста з боку “братського народу” з кордонів “братської” Білорусі - гріх Каїна.

Від початку війни Росії проти України християни та навіть політики заговорили біблійними текстами. І дійсно! Для людини, яка хоча б базово знайома зі Святим Письмом (Біблією), неможливо не помітити, що майже кожна кривава подія війни від 24 лютого 2022 року нагадує ту чи іншу біблійну історію.

Наприклад, початок війни, наступ на українські міста з боку “братського народу” з кордонів “братської” Білорусі - гріх Каїна.

Мужнє протистояння українського народу величезній кількості російських військових - боротьба Давида з Голіафом.

Вбивство дітей у Маріуполі - знищення немовлят царем Іродом у Вифлеємі.

Протистояння Маріуполя - взяття Єрихону.

І це тільки невелика частка!

Біблійна війна 2022

Війна Росії проти України 2022 року настільки безглузда з точки зору політичної стратегії, наскільки унікальна з духовної точки зору. По кількості асоціацій це справжня Біблійна війна 2022 року. Аби довести це, пропонуємо покроково зануритися в кожну з цих дивовижних історій.

Ми не будемо пророкувати чи нав’язувати власну думку. Український народ - це вільна нація, яка сама обирає, як їй жити, кому і в кого вірити.

Ми мріємо, аби читач зміг поміркувати над усім, що зараз відбувається з духовної точки зору та зробити висновки через читання та усвідомлення біблійних текстів. Осмислення сучасної реальності через Біблію - не тільки вражає, але й зцілює сильніше за ліки та психотерапію.

Тож, почнемо з історії про Каїна та Авеля з книги Буття, глава 4 (Старого Заповіту). Саме цю історію згадували всі на початку війни.

За що Каїн вбив Авеля, як його за це покарав Бог та що далі було з Каїном - читайте на сайті ТСН.ua.

Історія Каїна та Авеля

Каїн був первістком Адама та Єви після вигнання їх з Раю. Батьки неймовірно пишалися первістком. “Каїн” у перекладі з давньоєврейської “набутий”. Недаремно Єва казала про Каїна: “Набула я людину від Господа!”. Каїн став першим великим землевласником.

У протилежність Каїну поява Авеля вже не викликала у батьків надмірної радості. Навіть ім’я Авель означало як “пересічний, тимчасовий”. Авель просто пас вівців.

Прийшов час, коли кожен з них приніс дар Господу. Каїн “приніс з плодів землі дар”, а Авель приніс від первістків отари СВОЄЇ. Богу сподобався дар Авеля, і Він прийняв його, а дар Каїна Господь не прийняв.

Вбивство Авеля

Каїн образився на Господа. Стурбований Господь почав говорити з ним, просив підняти лоба, той навіть не відповів Богу. Гордість та образа зайняли його серце. Господь мріяв, щоб Каїн лише покращив свій дар, щось змінив, але Каїн вдався до найстрашнішого. Він вирішив назавжди позбутися Авеля. Вбив його у полі, а коли Господь спитав: “Де Авель, брат твій?”, Каїн гнівно відповів: “Адже я сторожа брата свого?".

Сама земля кричала йому про неймовірну жорстокість Каїна через пролиття крові брата Авеля. Тоді Господь розгнівався і сказав:

“А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї. Мандрівником та заволокою будеш ти на землі”.

Покарання Каїна

Навіть після прокляття Божого Каїн не отямився. Він не відчув докору совісті, а лише пихато казав Господу: “Мій гріх більший, ніж можна винести! Стану вигнанцем і будь хто відтоді зможе мене вбити. Що ж мені робити?”

Тоді Бог подарував Каїну знак, за яким було пророцтво: "Той, хто вб’є Каїна, покараний буде в сім разів більше". Після того Господь жодного разу не говорив з Каїном і забрав Своє благословення.

Каїн не міг більше працювати на землі, бо став проклятим. Оселився на сході від Едену у землі Нод та збудував там місто.

Тобто перше місто в світі збудоване саме Каїном, якому більше не можна було вирощувати щось на землі чи займатися тваринництвом. Діти Каїна були талановитими - грали на гуслях, кували залізо. Але кожен потомок Каїна був жорстокішим за попередників. Останній з роду Каїна - Ламех - міг вбити будь-кого за будь-яку провину. Божим промислом всі нащадки Каїна вмерли, і рід цей зупинився.

А Адам та Єва народили нового сина - Сіфа, від якого і пішло “Боже людство”.

Символізм образу Каїна

Каїн - “син сучасності”, талановитий, надмірний та егоїстичний, улюбленець батьків. Він став землевласником, але не землеробом. Він не прагнув до розвитку чи покращення, бо вважав себе найкращим від свого народження. І коли виявилося, що Господь так не вважає, Каїн образився на Господа, але помстив за це Авелю. Вбив лише через те, що Авель щось зробив краще за нього!

Каїнов гріх - заздрість та братовбивство, яке прокляте Богом.

Покарання Каїна - це довготривале вигнання та знищення усього роду. Каїна не могли навіть вбити інші люди, але все одно рід його перервався.

Символізм образу Авеля

Авель - “син світла”, любові Божої, простий та смиренний. Його справа - пасти вівців - сподобалася Господу. Тільки той цінує іншого, хто сам вміє дбати та піклуватися. Піклування Авеля про тих, хто поруч, збереження життя заради нового життя, стало найціннішим для Господа. Недаремно усі пророки Божі та евангелісти називаються у Біблії “пастирями вівців Божих” (символічно, отара вівців - це паства церковна, пастир - священник).

Смерть Авеля - жертва без провини, яка кричить навіть з надр земних, за яку Господь проклинає та знищує рід вбивці.

Нагадаємо, у Біблії знайшли фрагмент про Україну та Росі - про що йдеться у священному тексті.

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